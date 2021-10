Αγγλία - Ουγγαρία: Οι Ούγγροι οπαδοί κρατούσαν πανό κατά του γονατίσματος (vid)

Λίγο πριν τη σέντρα στον αγώνα με την Αγγλία οι Ούγγροι οπαδοί σήκωσαν πανό κατά του γονατίσματος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την αντίθεσή τους, στο πλαίσιο του κινήματος «Black Lives Matter».

Οι Άγγλοι διεθνείς συνεχίσουν να γονατίζουν πριν από την έναρξη αγώνων, για να στείλουν το μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Έτσι και στο «Γουέμπλεϊ», στο παιχνίδι με την Ουγγαρία, οι παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, γονάτισαν για το «Black Lives Matter», με τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου να τους χειροκροτεί.

Από την άλλη όμως, στο γήπεδο φιλοξενήθηκαν και οπαδοί της Ουγγαρίας, οι οποίοι βλέποντας την κίνηση των Άγγλων τους αποδοκίμασαν έντονα, ενώ κάποιοι εξ αυτών, σήκωσαν κι ένα πανό κατά του γονατίσματος.

Μάλιστα, τα ευτράπελα συνεχίστηκαν, καθώς στα πρώτα λεπτά του αγώνα, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ των φιλοξενούμενων οπαδών και αστυνομικών.

Hungary fans fly an anti-kneeling, anti-BLM banner at the game against England at Wembley. pic.twitter.com/4vqmTNrrB4