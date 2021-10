Παλίνια: Πανηγύρισε με το Siuuu του Κριστιάνο και ο CR7 το χάρηκε (vid)

Αυτή τη φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε συμπατριώτη του ν' αντιγράφει τον πανηγυρισμό του κι όχι αντίπαλο, με τον Παλίνια να δανείζεται το Siuuu και τον CR7 να το χαίρεται!

Οι Πορτογάλοι έφτασαν πανεύκολα στο τελικό 5-0 απέναντι στο Λουξεμβούργο για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να φτάνει στα 10 χατ-τρικ σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Έφτασε στα 54 τέρματα στις πιο πρόσφατες 49 εμφανίσεις, στα 58 χατ-τρικ καριέρας, όμως, ο Παλίνια του έκλεψε για λίγο τη δόξα όταν εκείνος πέτυχε το 4ο από τα πέντε γκολ των Ιβήρων.

Ο 26χρονος χαφ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πανηγύρισε με το Siuuu προφανώς για να δείξει στον Ρονάλντο τον θαυμασμό του και ο νυν σούπερ σταρ της Γιουνάιτεντ έτρεξε και τον αγκάλιασε με ένα τρομερά πλατύ χαμόγελο.

Αυτή τη φορά, άλλωστε, τον πανηγυρισμό τον αντέγραψε συμπαίκτης και συμπατριώτης, όχι αντίπαλος όπως συνέβη με την Έβερτον στο «Ολντ Τράφορντ»...

Joao Palhinha hit the CR7 celebration after scoring for Portugal, and Ronaldo was loving it 🤣 pic.twitter.com/57sCuR3ZwK