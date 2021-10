Αλβανία - Πολωνία: Επεισόδια πριν τον αγώνα στην πλατεία Τερέζα (vid)

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Τερέζα λίγη ώρα πριν την έναρξη του Αλβανία - Πολωνία, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να εκτοξεύουν αντικείμενα στους Πολωνούς.

Σκηνές γενικής σύρραξης εκτυλίχθηκαν λίγη ώρα πριν τη σέντρα του Αλβανία - Πολωνία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ενόψει του «τελικού» της δεύτερης θέσης για τον 9ο όμιλο που οδηγεί στα μπαράζ του Μουντιάλ, οπαδοί των δυο ομάδων συγκρούστηκαν στην κεντρική πλατεία των Τιράνων με οπαδούς των γηπεδούχων να παίρνουν στο... κυνήγι τους Πολωνούς.

Οι συγκρούσεις μάλιστα συνεχίστηκαν και έξω από το γήπεδο, με τους Αλβανούς να εκτοξεύουν ό,τι αντικείμενο έβρισκαν προς τους οπαδούς τους φιλοξενούμενων, οι οποίοι με τη σειρά τους ανταπέδωσαν τα... πυρά.

WC Qualification. 12.10.2021

Albania - Poland.

Before the game, Albanians attack around 10 Polish fans near the stadium.#ALBPOL



Video: @przemekofiara pic.twitter.com/ihkAEfN0NY