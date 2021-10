Λαουτάρο Μαρτίνες: Ξέσπασε σε κλάματα για την οικογένειά του (vid)

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μετά την επίτευξη του τέρματος που πέτυχε με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η Αργεντινή επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στα νικηφόρα αποτελέσματα καθώς επικράτησε με 3-0 της Ουρουγουάης. Ενας εκ των πρωταγωνιστών της «αλμπισελέστε» ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα, με το γκολ που σημείωσε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης.

Λίγα λεπτά αργότερα αποσύρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Κορέα να παίρνει τη θέση του. Μόλις έκατσε στον πάγκο, o 24χρονος επιθετικός της Ίντερ ξέσπασε σε λυγμούς γιατί η οικογένειά του ήταν στο γήπεδο και τον παρακολουθούσε.

«Μετά το γκολ σκέφτηκα αμέσως την οικογένειά μου, η οποία ήταν παρούσα στο γήπεδο, γι' αυτό και συγκινήθηκα. Η οικογένειά μου είναι πάντα μαζί μου και θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα.

Lautaro Martinez was overwhelmed with emotions following the goal he scored. 💙 pic.twitter.com/sCrNAo0xxN

Lautaro Martinez GOAL 🆚 Uruguay ⚽

Assist : Rodrigo De Paul 🅰️



A great run by Rodrigo De Paul who plays it across the back line and Lautaro Martinez scores and it's 3-0 #Argentina!#LautaroMartinez #WCQ2022 pic.twitter.com/hP4kJe2m1t