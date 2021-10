Νορβηγία: Οπαδοί και παίκτες σύσσωμοι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Μήνυμα στις εξέδρες και τον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς και τους παίκτες της εθνικής Νορβηγίας, που τάσσονται σύσσωμοι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας προς την LGBTQ κοινότητα στο ματς κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Για άλλη μια φορά η εθνική Νορβηγίας εκμεταλλεύεται την ευκαιρία ενός επίσημου αγώνα για να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει το κοινό υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τόσο στις εξέδρες, όσο και στον αγωνιστικό χώρο πριν από το ματς κόντρα στο Μαυροβούνιο, οπαδοί και παίκτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στην ισότητα των μελών της LGBTQ+ κοινότητας, μέσα και έξω από το χορτάρι.

Δεκάδες Νορβηγοί υποστηρικτές έβγαλαν τις μπλούζες τους και με ζωγραφισμένο το κάθε γράμμα στο σώμα τους συμπλήρωσαν τη φράση «human rights on and off the pitch» (ανθρώπινα δικαιώματα μέσα κι έξω από τον αγωνιστικό χώρο), την ίδια ώρα που οι διεθνείς ξετύλιγαν το πανό με το ουράνιο τόξο.