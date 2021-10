Μέσι: Η viral φωτογραφία που τον έχουν περικυκλώσει τέσσερις Ουρουγουανοί

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της CONMEBOL με τα 80 γκολ, έκανε τους Ουρουγουανούς να περιμένουν με άγχος την κάθε του ενέργεια και μάταια να του κλείνουν μαζικά το δρόμο προς την αντίπαλη εστία.

Πετυχαίνοντας το πρώτο από τα τρία τέρματα της «αλμπισελέστε» απέναντι στην «σελέστε» του κολλητού του, Λουίς Σουάρες, ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνίστησε στο παιχνίδι των προκριματικών του Μουντιάλ 2022 στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής.

Από το καλοκαίρι και μετά, όταν και γεύτηκε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία ως μέλος της εθνικής ομάδας με το Copa America, κάθε του παρουσία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τον κάνει να χαμογελάει και να παίζει με την καλύτερη διάθεση.

Αυτό έβγαλε και στο ματς με την Ουρουγουάη, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 και μια φωτογραφία από την αναμέτρηση έγινε viral.

O απόλυτος ηγέτης της ομάδας της πατρίδας του έχει πάνω του τριπλό μαρκάρισμα και τον Γοδίν για να ορμάει για να γίνει ο... τέταρτος της παρέας των Ουρουγουανών.

Δείτε στο βίντεο πως κατάφερε να ξεφύγει και να μοιράσει τη μπάλα:

Look at Lionel Messi, how he managed to take out the ball from that crowded space and pass it.



Ultimately resulted in Lautaro Martínez goal, the third one for Argentina against Uruguay. pic.twitter.com/l6psoiFEat