Μέσι: Τιμήθηκε ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Conmebol (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι τιμήθηκε πριν τον αγώνα με την Ουρουγουάη ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των διοργανώσεων της Conmebol

Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 της Ουρουγουάης και με αυτόν τον τρόπο, μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Βραζιλία στους έξι βαθμούς.

Ενας εκ των πρωταγωνιστών για την «Αλμπισελέστε» ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατάφερε να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Με αυτό το γκολ έφτασε τα 80, στο σύνολο με την εθνική του ομάδα.

Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον 34χρονο αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς πριν από την σέντρα με την Ουρουγουάη, τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργεντινής, Κλαούντιο Φαμπιάν Τάπια, ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των διοργανώσεων της Conmebol.

Leo Messi was honored after the match by the Argentine Federation for becoming the top goalscorer in CONMEBOL history ✨ pic.twitter.com/jyT7BCqBFu