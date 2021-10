Πολωνία: Συγκίνηση και δάκρυα στο αντίο του Φαμπιάνσκι (vid)

Το τελευταίο του παιχνίδι κάτω από τα γκολπόστ της εθνικής Πολωνίας έδωσε ο Λούκας Φαμπιάνσκι, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Η Πολωνία επικράτησε με το εμφατικό 5-0 του Αγίου Μαρίνου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από το «αντίο» του Φαμπιάνσκι στην εθνική του ομάδα.

Ο 36χρονος γκολκίπερ της Γουεστ Χαμ, αντικαταστάθηκε στο 57ο λεπτό, σε αναγνώριση των 57 συμμετοχών του με την Πολωνία και όπως είναι λογικό κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο κόσμος που παρευρέθηκε στο στάδιο της Βαρσοβίας, αποθέωσε τον Φαμπίανσκι, ενώ οι συμπαίκτες του για να τον τιμήσουν σχημάτισαν μία τιμητική φρουρά κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.

Łukasz Fabiański leaving the pitch to a stading ovation and a guard of honour in Poland's World Cup qualifying victory over San Marino #POLSMR pic.twitter.com/WPfJ19mojA

Fabianski leaving the pitch in tears after his after making his final appearance for Poland tonight.



via @whu_aj pic.twitter.com/16nyJY3MbC