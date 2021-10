Βατσλίκ για τη γκάφα του Γουόρντ: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

Ο Τόμας Βατσλίκ του Ολυμπιακού θέλησε να στείλει μήνυμα στήριξης στον συνάδελφό του, Ντάνι Γουόρντ, που έκανε μεγάλο λάθος για την Ουαλία απέναντι στην Τσεχία και πέτυχε αυτογκόλ με λανθασμένο κοντρόλ.

Ο Τσέχος πορτιέρε βρέθηκε απέναντι στον Γουόρντ στην εντυπωσιακή ισοπαλία (2-2) κόντρα στους «δράκους», όμως, θέλησε να τον στηρίξει και να του δείξει τη συμπόνοια του μετά το μεγάλο λάθος που έκανε ο γκολκίπερ της Λέστερ.

«Τέτοιο αυτογκόλ είναι εφιάλτης για όλους τους τερματοφύλακες. Ειδικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ψηλά το κεφάλι Ντάνι και καλή τύχη στα επόμενα παιχνίδια» έγραψε ο Βατσλίκ στο Twitter.

Concede such an own goal is a nightmare for all goalkeepers. Especially on the international level. Head up @dan_ward52, and best of luck in upcoming games!