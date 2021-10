Βενεζουέλα - Βραζιλία 1-3: Δυσκολεύτηκε αλλά με ανατροπή έκανε το 9 στα 9 (vids)

Η Βραζιλία, μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 της Βενεζουέλας και με αυτόν τον τρόπο να πανηγυρίσει την ένατη νίκη σε ισάριθμα ματς.

Η Βενεζουέλα δεν είχε νικήσει ποτέ την Βραζιλία στα προκριματικά του Μουντιάλ σε 17 προηγούμενες συναντήσεις τους, αλλά οι ελπίδες της αυξήθηκαν όταν άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Έρικ Ραμίρεζ.

Ωστόσο, η «Σελεσάο» αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 71' έπειτα από καρφωτή κεφαλιά του Μαρκίνιος. Μετά την ισοφάριση, η Βραζιλία απέκτησε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και κατάφερε να φτάσει στην επίτευξη δύο ακόμη τερμάτων.

Αρχικά, στο 85' πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο ματς, ύστερα από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκάμπριελ Μπαρμπόσα και στις καθυστερήσεις ο Άντονι, σφράγισε το δύσκολο τρίποντο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

Αυτή ήταν και η ένατη νίκη σε ισάριθμα ματς της «σελεσάο» στον προκριματικό όμιλο και μετρώντας το απόλυτο αποσπάστηκε οκτώ βαθμούς από τη δεύτερη Αργεντινή.

