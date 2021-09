Μέσι: «Η οικογένειά μου υπέφερε, ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό το όνειρο»

Ο Λιονέλ Μέσι είναι πλέον πανευτυχής όταν φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο της Αργεντινής και εξήγησε γιατί δάκρυσε βλέποντας ομάδα και κόσμο να γιορτάζει στο ματς με την Βολιβία.

Έπειτα από πολύ δύσκολες περιόδους, με απρόσμενες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την καριέρα του, με ιστορική μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα στην Παρί αλλά και με το πρώτο σημαντικό τρόπαιο στη θητεία του στην «αλμπισελέστε», ο Μέσι έδιωξε βάρος από τους ώμους και την ψυχή του.

Σκόραρε τρεις φορές απέναντι στη Βολιβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022, έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας τις επιδόσεις των Πελέ και Λουίς Σουάρες και είδε τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο για τον θρίαμβο του καλοκαιριού, όταν η Αργεντινή κατέκτησε το Copa America έπειτα από πολλές πίκρες.

«Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό που το ζω αυτό. Είναι μοναδική στιγμή γιατί έπρεπε να κάνουμε πολλή υπομονή και να περάσουμε πολλά για να φτάσουμε εδώ. Η οικογένειά μου, η μητέρα μου και τ' αδέρφια μου υπέφεραν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό τώρα είμαι πολύ χαρούμενος» είπε ο «Λίο».

