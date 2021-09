Μέσι: Τα δάκρυα και τα νέα ρεκόρ του «μάγου» (pics & vids)

Ο Λιονέλ Μέσι στην πιο ενωμένη Αργεντινή των τελευταίων ετών έκανε πάρτι απέναντι στην Βολιβία, κατέρριψε ρεκόρ και ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης και... αποφόρτισης στους πανηγυρισμούς για το Copa America μαζί με τους οπαδούς.

Ο Αργεντινός «μάγος», ο ηγέτης της «αλμπισελέστε», ο άνθρωπος από τον οποίο άπαντες στη χώρα του τάνγκο περιμένουν να κάνει τα πάντα κι όταν εκείνος αδυνατεί ν' ανταποκριθεί δέχεται κριτική που θα «λύγιζε» πολύ κόσμο, βιώνει ίσως τις καλύτερες μέρες του στην εθνική ομάδα.

Έχοντας μεγάλη ιστορία πίσω του, έχοντας οδηγηθεί ακόμα και σε παρορμητική απόφαση απόσυρσης από την εθνική ομάδα της Αργεντινής λόγω των απογοητεύσεων και των «πυρών» που δεχόταν δίχως σταματημό, ο Μέσι, έφτασε η μέρα που δάκρυσε.

Πετυχαίνοντας χατ-τρικ στο προσωπικό του σόου απέναντι στην Βολιβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, ο νυν σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και για λίγο «έσπασε»...

Δάκρυα χαράς, αποφόρτισης και... απελευθέρωσης

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής μετά την επιτυχία του καλοκαιριού και την κατάκτηση του Copa America στον μεγάλο τελικό με αντίπαλο τη Βραζιλία, δεν είχε καταφέρει να γιορτάσει μαζί με τον λαό της χώρας της. Το πρώτο σπουδαίο επίτευγμα με τον Μέσι στο ρόλο του ηγέτη, για την «αλμπισελέστε», πανηγυρίστηκε τα ξημερώματα παρέα με το τρόπαιο της διοργάνωσης και ο βραχύσωμος «μάγος» δάκρυσε.

Γνωρίζοντας πόσα έχει περάσει στην θητεία του στην εθνική ομάδα, πόσες απογοητεύσεις έχουν έρθει στο δρόμο του, πόση αμφισβήτηση έχει δεχθεί, πόσο βάρος έχει πέσει στους ώμους του για τον «διάδοχο του Μαραντόνα» και πόσες αναποδιές δεν έχει καταφέρει ν' αποτρέψει, ο Μέσι... απελευθερώθηκε.

Βλέποντας τον κόσμο να το χαίρεται και φυισκά τους συμπαίκτες του με τα εθνικά χρώματα να γιορτάζουν και να είναι χαρούμενοι, ο «Λίο» δάκρυσε και χρειάστηκε τις αγκαλιές συμπόνοιας από τους γύρω του.

Ήταν η στιγμή που πραγματικά αντιλήφθηκε ότι επιτέλους κάτι πέτυχε με τη φανέλα με το εθνόσημο. Και το είχε πετύχει μαζί με συμπαίκτες που το άξιζαν, κάνοντας χαρούμενο και τον κόσμο της πατρίδας του. Και αυτό το συναίσθημα ήταν απελευθερωτικό...

Τα ρεκόρ των Πελέ και Λουίς Σουάρες

Μάλλον όπως το κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι και ο Λιονέλ Μέσι όσο θα συνεχίζει ν' αγωνίζεται τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και σε τέτοιο εθνικών ομάδων, θα καταρρίπτει ρεκόρ.

Αυτή τη φορά, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αργεντινής, το χατ-τρικ κόντρα στην Βολιβία αποκτά τη δική του ιστορία. Ασφαλώς, πρώτα και κύρια προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα χατ-τρικ καριέρας που έχει στον λογαριασμό του και έφτασε σε ιστορικές επιδόσεις.

Με τα 79 γκολ στα οποία αναρριχήθηκε πλέον με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, άφησε πίσω τον Πελέ (77) και κατέλαβε την κορυφή των σκόρερ των ποδοσφαιριστών από την Νότια Αμερική, στην ιστορία του αθλήματος.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στα προκριματικά του Μουντιάλ στην CONMEBOL, πλέον είναι κι εκεί κορυφαίος, αφού ξεπέρασε τα 25 του κολλητού του, Λουίς Σουάρες κι έφτασε στα 26 τέρματα στη συγκεκριμένη σειρά αγώνων που οδηγεί στο Μουντιάλ.

