Χάαλαντ: Εχει ήδη ξεπεράσει τους Ετό, Ρούνεϊ και Τόρες σε χατ-τρικ (pic)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 11 χατ- τρικ στην καριέρα του και ξεπέρασε τους θρύλους του ποδοσφαίρου, Γουέιν Ρούνεϊ, Σάμουελ Ετό και Φερνάντο Τόρες.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και φροντίζει να το δείχνει συνέχεια. Είτε με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, είτε με αυτή της εθνικής Νορβηγίας.

Ο νεαρός φορ των Βεστφαλών, έχει καταφέρει ήδη στα 21 του χρόνια ζωής, να φτάσει τα 11 χατ-τρικ στην καριέρα του. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τους θρύλους του ποδοσφαίρου, Γουέιν Ρούνεϊ, Σάμουελ Ετό και Φερνάντο Τόρες.

Από την πλευρά του πάντως ο Χάαλαντ φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος με τα 12 γκολ σε 15 ματς με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, γι' αυτό και τόνισε ότι θέλει να έχει σκοράρει περισσότερα γκολ από όσα ματς έχει παίξει.

