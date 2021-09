Πολωνία - Αγγλία: Ο Γκλικ έπιασε από το λαιμό τον Γουόκερ (vid)

Ο Κάμιλ Γκλικ έπιασε από το λαιμό τον Κάιλ Γουόκερ στην εκπνοή του πρώτου μέρους της αναμέτρησης της Πολωνίας με την Αγγλία.

Η Πολωνία υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/9) την Αγγλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 και μπορεί το πρώτο μέρος της αναμέτρησης της Βαρσοβίας να μην είχε γκολ, είχε όμως ένταση στην εκπνοή της.

Ο Κάμιλ Γκλικ έπιασε από το λαιμό τον Κάιλ Γουόκερ και... επενέβη ο Χάρι Μαγκουάιρ. Ακολούθησε μίνι σύρραξη, ενώ από μία κίτρινη αντίκρισαν οι Γκλικ και Μαγκουάιρ:

#Glik pinches #KyleWalker’s chin, gets his ear pinched (look carefully) and earlier on this same guy yelled at him to “f*ck off”! And he got a yellow card . Disgusting.



Come on England 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

You have a LOT of support back home#England #ENGPOL #WorldCup pic.twitter.com/kUHhCqNoDp