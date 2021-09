Ντεπάι: Ζει τα καλύτερα στο ιδανικό timing της καριέρας του (pics & vid)

Ο Μέμφις Ντεπάι βιώνει ευλογημένη περίοδο στη ζωή και την καριέρα του, με τα θετικά πράγματα να του έρχονται τη στιγμή που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση ever.

Η Τουρκία συνετρίβη από τους Ολλανδούς με το τελικό 6-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ και ο Μέμφις Ντεπάι σκόραρε τρεις φορές, μοιράζοντας και μια ασίστ.

Ο διεθνής επιθετικός έχει μπει με απίστευτη φόρα στη νέα αγωνιστική περίοδο και καταφέρνει τόσο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα όσο και με αυτή των «οράνιε» να κάνει υπέροχα πράγματα.

Είναι ξεκάθαρο πως η μεταγραφή του στους «μπλαουγκράνα» ήρθε στο καλύτερο σημείο της καριέρας του κι εκείνος φανερώνει στο χορτάει πως βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, ίσως και ολόκληρης της παρουσίας του στα γήπεδα!

Η ευρωπαϊκή κορυφή, ο Κλάιφερτ και ο Κρόιφ

Το βράδυ της Τρίτης ο Μέμφις Ντεπάι πέτυχε το πρώτο του χατ-τρικ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας και είχε και μια ασίστ σε ένα αρκετά εύκολο, όπως αποδείχθηκε, παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία.

Με αυτά τα τρία τέρματα έφτασε στα 7 και την κορυφή των σκόρερ σε ό,τι αφορά στο ευρωπαϊκό κομμάτι των προκριματικών του Μουντιάλ του 2022 μέχρι και αυτή τη στιγμή, έχοντας μαζί τον Μίτροβιτς στην Σερβία και από κάτω τους Λεβαντόφσκι (6 με Πολωνία) και Ζάχαβι (6 με Ισραήλ).

Παράλληλα, έφτασε στην επίδοση που είχε μείνει για τους «οράνιε» από το 2000, όταν τότε ο Πάτρικ Κλάιφερτ είχε σκοράρει 12 φορές σε ένα ημερολογιακό έτος με τη φανέλα της Ολλανδίας. Ο Ντεπάι ισοφάρισε αυτό τον αριθμό και φυσικά θα έχει και την ευκαιρία να τον βελτιώσει.

Επιπλέον, έχει πλέον μπει στο Top-10 των σκόρερ όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του και έχει φτάσει στα 33 τέρματα, ξεπερνώντας τα 31 του Γουέσλεϊ Σνάιντερ και ισοφαρίζοντας τα γκολ που είχε ο αείμνηστος, Γιόχαν Κρόιφ, αλλά και ο Άμπε Λένστρα.

The top scorers from the European section of World Cup qualifying ⚽️ pic.twitter.com/zf6IrAvDN6 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 8, 2021

Μαγικό 2021, προσπέρασε τον Μπαπέ

Μέσα στο τρέχον έτος, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε αυτό των εθνικών ομάδων, ο Ντεπάι έχει καταφέρει σε 37 παιχνίδια να έχει σκοράρει 26 φορές και να έχει μοιράσει 14 ασίστ.

Το 2021 για εκείνον είναι μαγικό, περίμενε πως και πως μετά το Euro να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, εκεί δείχνει εξ αρχής πως η επιλογή των Καταλανών ήταν ολόσωστη και ο Ολλανδός διεθνής συνεχίζει με τρομερό ρυθμό την συμβολή του στα γκολ.

Η συμμετοχή του στα τέρματα είτε της Μπαρτσελόνα είτε της εθνικής ομάδας έχει φτάσει στα 42 στο ημερολογιακό έτος και με αυτό τον αριθμό ξεπέρασε τα 40 του Κιλιάν Μπαπέ.

Βέβαια, ο Έρλινγκ Χάαλαντ το βράδυ της Τρίτης έκανε κι εκείνος χατ-τρικ με την φανέλα της Νορβηγίας και δεν σταματάει να τρελαίνει κόσμο στα 21 του.

Ο σούπερ σταρ της Ντόρτμουντ έχει πλέον συμμετοχή σε 45 γκολ μέσα στο 2021, με τους Μέσι (47) και Λεβαντόφσκι (50) να ηγούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Memphis Depay has been insane in 2021pic.twitter.com/oi9sERxU7l — A (@TotaILM10i) September 7, 2021

Η κορυφή των σκόρερ για την Ολλανδία

Είναι ακόμα μακριά, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του για να κυνηγήσει το απόλυτο ρεκόρ του σκοραρίσματος με τους «οράνιε».

Ο Μέμφις Ντεπάι μπήκε στο Top-10 με τους γκολτζήδες της Ολλανδίας στα χρονικά της εθνικής ομάδας και πλέον κάνει ένα βήμα κάθε φορά για να συνεχίσει το σκαρφάλωμα.

Επόμενος στόχος, αφού ισοφάρισε τις επιδόσεις των Κρόιφ και Λένστρα, είναι τα 35 τέρματα που είχε πετύχει ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, αλλά και ο Φάας Βιλκς με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Στα 37 είχαν σταματήσει οι Αριέν Ρόμπεν και Ντένις Μπέργκαμπ, στα 40 είναι ο Πάτρικ Κλάιφερτ, δυο περισσότερα έχει ο Χούντελαρ και στην απόλυτη κορυφή είναι ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι με τα 50 γκολ.

🦁 Memphis Depay is in the top 10 goalscorers of the netherlands after his hat trick tonight 🧡 pic.twitter.com/3G6pjhiowu — Memphis News 🗞 (@MemphisD_) September 7, 2021

Photo credits: GettyImages