Ινφαντίνο για το Βραζιλία - Αργεντινή: «Είναι τρελό αυτό που έγινε» (vid)

Ο πρόεδρος της FIFA έκανε μία σύντομη τοποθέτηση για τα όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα της Βραζιλίας με την Αργεντινή και τη διακοπή που υπήρξε.

Ειδικότερα ο Τζιάνι Ινφαντίνο σε βίντεο που ανέβασε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Ρέναν Μόουρα επισήμανε μεταξύ άλλων για τη διακοπή στο Βραζιλία - Αργεντινή : «Είδαμε το τι έγινε στο παιχνίδι με τις δύο πιο ένδοξες ομάδες στην Αμερική. Είδαμε αξιωματούχους και αστυνομικούς να μπαίνουν στο γήπεδο για να πάρουν συγκεκριμένους παίκτες. Είναι τρελό αυτό που έγινε αλλά πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Αυτά τα θέματα ξεπερνούν την κρίση της πανδημίας. Δεν μπορούμε να τους χαροποιήσουμε όλους αλλά πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε τις καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις μας δείχνουν ότι πρέπει να προστατεύουμε τους παίκτες και τις Εθνικές ομάδες και να ξανασκεφτούμε το καλεντάρι».



