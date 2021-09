Λίνγκαρντ: Σκόραρε και μιμήθηκε τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο (vids)

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ κατάφερε να βρει δίχτυα με την εθνική Αγγλίας, έπειτα από τρία χρόνια και θέλησε να το γιορτάσει, αντιγράφοντας τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τα «Τρία Λιοντάρια» δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Ανδόρα, καθώς κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο με 4-0. Ο Τζέσι Λίνγκαρντ ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από παράλληλη μπαλιά του Σακά.

Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του 28χρονου Άγγλου επιθετικού με την εθνική του ομάδα, έπειτα από τρία χρόνια. Οπως ήταν αναμενόμενο ο Λίνγκαρντ το πανηγύρισε έξαλλα και θέλησε να αντιγράψει και τον διάσημο πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οταν ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε πως το έκανε προκειμένου να... καλωσορίσει τον Πορτογάλο αστέρα πίσω στους «κόκκινους διαβόλους».

«Με τον Μάουντ σκεφτόμασταν διάφορους πανηγυρισμούς την τελευταία εβδομάδα. Εγώ σκέφτηκα τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο και αποφάσισα να τον αναμίξω με τον δικό μου. Ειναι ένα μικρό δώρο καλωσορίσματος για τον Ρονάλντο. Θα τακτοποιηθεί γρήγορα στην Γιουνάιτεντ και μας βοηθήσει γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🗣 "I thought I'd hit the JLingz with the Siuu." 🕺



Jesse Lingard is asked about his celebration which paid homage to his new Manchester United teammate Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/U37JVr0OUq