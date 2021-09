Ιράν: Η πιο μακρινή μπαλιά με το χέρι και το παιχνίδι με τις πέτρες (vids)

Ο Ιρανός τερματοφύλακας, Αλιρέζα Μπεϊρανβάρντ έδειξε γι' ακόμα μια φορά τη δύναμη των χεριών του στα προκριματικά του Μουντιάλ και το παιχνίδι με τις πέτρες στην πατρίδα του αποδείχθηκε καθοριστικό!

Ο διεθνής πορτιέρε έχει αγωνιστεί σε Ναφτ Τεράν, Περσέπολις, Άντβερπ και Μποαβίστα, ενώ, στο Μουντιάλ του 2018 είχε αποκρούσει πέναλτι απέναντι αππό τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με την εθνική ομάδα του Ιράν έχει μετρήσει 45 συμμετοχές και η τελευταία εξ αυτων ήρθε στο πρόσφατο ματς με την Συρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022.

Σε αυτό το παιχνίδι έδειξε ξανά την τρομερή δύναμη και τον στόχο που έχει με τη μπάλα στα χέρια, διώχνοντας σχεδόν μέχρι και την αντίπαλη περιοχή για να βρει συμπαίκτη του!

Όπως αναφέρεται, αυτό που τον βοήθησε από μικρό, είναι το παιχνίδι που λέγεται Dal Paran και αφορά το πέταγμα πέτρας με νικητή εκείνον που θα τη φτάσει μακρύτερα...

Always like seeing these throws from Alireza Beiranvand. Nice story behind it too: it originates from Dal Paran, a game which involves throwing stones long distances and eventually (albeit unexpectedly), came of use to Beiranvand career as a goalkeeper.pic.twitter.com/ZarYhv0ob3