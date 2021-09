Το διαφημιστικό της Nike για το ρεκόρ του Κριστιάνο: «Είναι εξωγήινος» (vid)

H Nike είχε έτοιμο το βίντεο που ετοίμασε για να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το ρεκόρ των 111 τερμάτων με την εθνική ομάδα, με θρύλους του ποδοσφαίρου, πρώην και νυν συμπαίκτες του και ανθρώπους που τον γνωρίζουν, να τον αποθεώνουν.

«Έλεγε ότι ήθελε να γίνει ο κορυφαίος... Τότε γελούσα με αυτό που είχε πει αλλά κατάλαβα ότι ήθελε πραγματικά να το πετύχει...» αναφέρει ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

«Είναι εξωγήινος...» τονίζει ο Ρίο Φέρντιναντ!

Γίνεται λόγος για τη νοοτροπία του, την... εμμονή του να πετύχει τα πάντα, τα όσα έχει καταφέρει για την γενέτειρά του, την Μαδέιρα, την έμπνευση που χαρίζει στους συμπατριώτες του και το ασταμάτητο κίνητρο να κυνηγάει όλα τα ρεκόρ.

«Όλα ξεκινούν με έναν στόχο» είναι το μότο του διαφημιστικού της Nike με τις ομορφιές της Μαδέιρα και την αγάπη των ανθρώπων της πόλης για το μεγάλο της αστέρι.

Greatness starts with a goal.@cristiano has just scored his record-breaking 110th 🇵🇹 goal, making him the top international men’s goal scorer of all time.



This isn't just another goal scored - this is another goal achieved.



What goal are you working towards every day? pic.twitter.com/rfvQGAr9aV