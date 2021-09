Μπαζούνου: Θα θυμάται για μια ζωή το πέναλτι του Κριστιάνο (vid)

Ο Γκάβιν Μπαζούνου θα θυμάται για πάντα το παιχνίδι της Ιρλανδίας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, αφού, μόλις στη δεύτερη παρουσία του ως βασικός σε αυτή τη φάση, κατάφερε να πει «όχι» στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ναι μεν η Πορτογαλία πήρε τη νίκη με το τελικό 2-1 χάρη στα τρομερά γκολ του Κριστιάνο στο 89' και το 95', ωστόσο, η Ιρλανδία και οι νεαροί ποδοσφαιριστές της θα μπορούν να είναι υπερήφανοι...

Ο πορτιέρε, Γκάβιν Μπαζούνου, ετών 19, ξεκίνησε στην ανδρική ομάδα της πατρίδας του μόλις για δεύτερη φορά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έστω και προσωρινά σταμάτησε τον Κριστιάνο από την επίτευξη του απόλυτου ρεκόρ σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο Μπαζούνου απέκρουσε το πέναλτι του Ρονάλντο στο πρώτο ημίχρονο και παρά την δική του μεγάλη στιγμή, ήταν απογοητευμένος στο φινάλε καθώς τόνισε πως οι Ιρλανδοί άξιζαν κάτι καλύτερο από το ματς.

Ο μικρός ανήκει στην Μάντσεστερ Σίτι και έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Πόρτσμουθ...

🇵🇹 2-1 🇮🇪

Gavin Bazunu may have saved a penalty from Cristiano Ronaldo but the 19-year-old said it was a 'heart-breaking' defeat in Portugal. 'We probably deserved a bit more but that's how football goes sometimes'

📱 Report: https://t.co/uSppZEqGtK#PORIRL #WorldCup2022 #COYBIG pic.twitter.com/KxWT6k62XD