Τζόλης: Νοκ-άουτ για 2-3 εβδομάδες, χάνει τα ματς της Εθνικής

Ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη στη γάμπα από το ματς με τη Μπόρνμουθ θα τον αφήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, θέτοντάς τον νοκ-άουτ από τα επερχόμενα ματς της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Οριστικά χωρίς τον Χρήστο Τζόλη θα πορευθεί η Εθνική στις προσεχείς τρεις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου.

Ο Έλληνας εξτρέμ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα μετά το ονειρικό του ντεμπούτο με τη Νόριτς κόντρα στη Μπόρνμουθ κι έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τη Λέστερ, γεγονός που τον υποχρεώνει να χάσει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και κατά συνέπεια τις «μάχες» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στον όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ με Κόσοβο (5/9) και Σουηδία (8/9), όπως και το φιλικό την 1η του Σεπτέμβρη κόντρα στην Ελβετία.

Το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει και το επόμενο ματς των Καναρινιών στην Premier League απέναντι στην Άρσεναλ στις 11 Σεπτεμβρίου.

Farke says he expects Christos Tzolis to be out 2-3 weeks with his calf injury after a scan.



He won’t be joining up with Greece this international break. #NCFC