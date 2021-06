Τραγική γκάφα κι απίστευτο αυτογκόλ από τον τερματοφύλακα της Αϊτής (vid)

Ο γκολκίπερ της Αϊτής, Χοσούε Ντούβεργκερ έκανε ίσως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία, καθώς έστειλε με απίστευτο τρόπο την μπάλα στα δίχτυα της δικής του εστίας.

Σε αγώνα της εθνικής του ομάδας με τον Καναδά για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Χοσούε Ντούβεργκερ έκανε τραγική γκάφα!

Αφού έλαβε μια πάσα από τον συμπαίκτη του Λαφράνς, έχασε το κοντρόλ και όταν έτρεξε να διώξει την μπάλα πριν περάσει την γραμμή τέρματος, την ακούμπησε άθελα του, με αποτέλεσμα αυτή να κυλήσει στα δίχτυα της εστίας του.

Ετσι, ο Ντούβεργκερ έμεινε στην ιστορία για ένα από τα χειρότερα αυτογκόλ. Η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 3-0 αλλά κανείς δεν θα θυμάται το αποτέλεσμα αλλά την γκάφα του τερματοφύλακα της Αϊτής.

