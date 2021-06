Μέσι – Σέτρι: Ο Ινδός ξεπέρασε τον Αργεντινό στα γκολ με την εθνική ομάδα!

Ο Σουνίλ Σέτρι, αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ινδίας κατάφερε να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι σε ό,τι αφορά στα γκολ με εθνικές ομάδες, αφού χάρισε μόνος του τη νίκη (2-0) στην πατρίδα του απέναντι στο Μπαγκλαντες για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην Ασία.

Οι Ινδοί είχαν 11 παιχνίδια δίχως νίκη και αυτό το κάκιστο σερί έσπασε με τα δύο τέρματα του αρχηγού της εθνικής ομάδας της χώρας, Σουνίλ Σέτσι, ο οποίος σκόραρε στο 79ο και το 92ο λεπτό για το τελικό 2-0 απέναντι στο Μπαγκλαντές.

Με αυτά τα τέρματα έφτασε πλέον στα 74 σε 117 αναμετρήσεις με το εθνόσημο στο στήθος, ξεπερνώντας την επίδοση του Λιονέλ Μέσι που έχει 72 με την Αργεντινή σε 143 ματς.

Ο Ινδός Σέτρι είναι ο 2ος στη λίστα με τους εν ενεργεία διεθνείς με τα περισσότερα γκολ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι στην κορυφή με 103 τέρματα σε 174 παιχνίδια.

🤩 He’s now got more than Messi! Sunil Chhetri’s double earns the Blue Tigers a 2-0 win in #WCQ and moves him on to 74 international goals – above Lionel Messi and one off entering world football’s all-time top 10 🧗‍♂️@chetrisunil11 | @IndianFootball pic.twitter.com/sCCd6BgS9H