Σον: Φοβερή ντρίμπλα και δημιουργία γκολ στο πάρτι της Νοτίου Κορέας (vid)

Ο Χέουνγκ Μιν - Σον δεν χρειάζεται ξεκούραση μετά την κοπιαστική σεζόν στην Premier και το απέδειξε με τη φανέλα της Νοτίου Κορέας στα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Ασίας.

Ο Νοτιοκορεάτης αστέρας των «σπιρουνιών» που μαζί με τον Χάρι Κέιν έκαναν τρομερά πράγματα μέσα στη σεζόν, δίχως όμως να καταφέρουν να πάρουν κάποιον τίτλο ή να βάλουν την ομάδα τους στο επόμενο Champions League, είχε κέφια στο 5-0 επί του Τουρκμενιστάν.

Στο ένα από τα δύο τέρματα που σημείωσε ο Χουάνγκ, ο Σον κάνει τρομερή ντρίμπλα περνώντας τη μπάλα πάνω από το κορμί του για ν' αλλάξει κατεύθυνση και ν' αποφύγει διπλό μαρκάρισμα, με τους Νοτιοκορεάτες να ξεδιπλώνονται όμορφα και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα με τακουνιά.

Δείτε το γκολ:

