Εγκληματικό τάκλιν στο Ουρουγουάη – Παραγουάη τιμωρήθηκε με κίτρινη (pic & vid)

Ο Βετσίνο της Ουρουγουάης σήκωσε ψηλά το πόδι για να διεκδικήσει την μπάλα, βρήκε τον αντίπαλο στο πρόσωπο αλλά τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη κάρτα!

Τον αμυνόμενο που με ένα εγκληματικό τάκλιν λίγο έλειψε να τελειώσει την καριέρα του αντιπάλου του; Ή τον διαιτητή που τον τιμώρησε απλώς με κίτρινη κάρτα;

Το σκηνικό συμβαίνει στην αναμέτρηση της Ουρουγουάης με την Παραγουάη, για τα προκριματικά του Μουντιάλ, η οποία ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τις διαιτητές αποφάσεις αλλά και από τα σκληρά μαρκαρίσματα. Οπως αυτό του Βετσίνο.

Ο 29χρονος Ουρουγουανός μέσος σήκωσε ψηλά το πόδι του προκειμένου να κερδίσει την μπάλα αλλά... άθελά του βρήκε τον αντίπαλο στο πρόσωπο.

Ο ρέφερι ναι μεν καταλόγισε φάουλ αλλά τιμώρησε τον Βετσίνο με κίτρινη κάρτα! Ακόμα και όταν τον συμβούλεψαν από το VAR δεν άλλαξε την απόφασή του...

Δείτε τη φάση στο 1:08:

Uruguay's Matías Vecino picked up a booking for this challenge against Paraguay. It's a tough call but I think the ref was just about right to show a card. pic.twitter.com/KicUZYBGhe