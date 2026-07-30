Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου.

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε τον πρώτο του αγώνα στην Τούμπα, μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ και φυσικά στο τέλος του ματς ήταν χαρούμενος για τη νίκη και την πρόκριση.

Ο Λίσι μετά το ματς δήλωσε στο OPEN: «Έχουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί ενόψει της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός.

Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».

Σ' ερώτηση για το ποιον προτιμά ανάμεσα σε Άντερλεχτ και Χάμαρμπι, απάντησε: «Όποιος και να προκριθεί, για εμάς είναι το ίδιο. Ν' απολαύσουμε τη βραδιά και από αύριο θα μπούμε στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας».