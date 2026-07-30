ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου 2-0: Τα highlights του αγώνα και οι γκολάρες του Κωνσταντέλια
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε και πάλι στο χορτάρι όλη την ποιότητά του και οδήγησε τον ΠΑΟΚ με δύο θαυμάσια γκολ σε δεύτερη νίκη με 2-0 κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο μέσος του ΠΑΟΚ στο 45'+1' με δεξί φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0 και στο 48', έπειτα από επέλαση έκανε το δεξί πλασέ σημαδεύοντας και πάλι την αριστερή γωνία για το 2-0.
Η Ντιναμό στη συνέχεια είχε δύο δοκάρια, όταν ο Μιχαηλίδης προσπάθησε σε στατική φάση να διώξει κι έστειλε τη μπάλα με τον ώμο στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ο Μπράζκο με σουτ εκτός περιοχής σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Παβλένκα.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.