Τα γκολ του Κωνσταντέλια και οι καλύτερες φάσεις της νέας νίκης του ΠΑΟΚ με 2-0 κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε και πάλι στο χορτάρι όλη την ποιότητά του και οδήγησε τον ΠΑΟΚ με δύο θαυμάσια γκολ σε δεύτερη νίκη με 2-0 κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο μέσος του ΠΑΟΚ στο 45'+1' με δεξί φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0 και στο 48', έπειτα από επέλαση έκανε το δεξί πλασέ σημαδεύοντας και πάλι την αριστερή γωνία για το 2-0.

Η Ντιναμό στη συνέχεια είχε δύο δοκάρια, όταν ο Μιχαηλίδης προσπάθησε σε στατική φάση να διώξει κι έστειλε τη μπάλα με τον ώμο στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ο Μπράζκο με σουτ εκτός περιοχής σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Παβλένκα.

Τα highlights του αγώνα