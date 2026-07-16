Η Ντινάμο Κιέβου απέκλεισε στα πέναλτι την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Ντινάμο Κιέβου έμεινε ξανά στο 0-0 με την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, αυτή τη φορά εκτός έδρας, και εντέλει επικράτησε 4-2 στα πέναλτι, περνώντας στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ.

Οι Ουκρανοί ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και είχαν δύο ακυρωθέντα τέρματα (!) ενώ σε μία περίπτωση, το δοκάρι τους στέρησε το 1-0. Οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να εξισορροπήσουν την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο, εντούτοις το σκορ δεν άνοιξε ποτέ, με το ματς να οδηγείται στην παράταση και ακολούθως στα πέναλτι, καθώς το 0-0 δεν άλλαξε. Στη ρώσικη ρουλέτα, οι Ουκρανοί ήταν πιο ψύχραιμοι και επιβλήθηκαν 4-2 των Ρουμάνων, εξασφαλίζοντας την πρόκριση και το αντάμωμα με τους Θεσσαλονικείς.

Ο πρώτος αγώνας με τον Δικέφαλο του Βορρά θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στην ουδέτερη Πολωνία, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μία εβδομάδα μετά, στις 30 του μήνα, στην Τούμπα. Τις ίδιες μέρες, αναμένεται να γίνουν και τα ματς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για το Conference League.