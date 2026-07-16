Europa League: Προσωρινή διακοπή λόγω επεισοδίων στο Ντέρι-ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Απρόοπτα περιλάμβανε η αναμέτρηση της Ντέρι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον 1ο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς η δράση σταμάτησε για σχεδόν 15 λεπτά κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρους λόγω επεισοδίων.
Οπαδοί των φιλοξενούμενων φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά προς εκείνους των γηπεδούχων στο 57', με τον αγώνα να διακόπτεται και τον διαιτητή να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Κατόπιν παρέμβασης της αστυνομίας, τα πνεύματα ηρέμησαν, με τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν και το ματς να συνεχίζεται κανονικά.
Το φινάλε βρήκε τους Βούλγαρους νικητές, 2-1, με ανατροπή, με την ομάδα του -σκόρερ της ισοφάρισης- Ιωάννη Πίττα, να συνεχίζει στην επόμενη φάση (συνολικό σκορ 5-3) όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καραμπάγκ και Βέστρι.
Crazy scenes at the Brandywell as a number of CSKA Sofia fans tried to get through the cordon towards the Derry City fans...players taken off the pitch pic.twitter.com/njiA3GpaBw— Steven Crawford (@stevenrcrawford) July 16, 2026
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