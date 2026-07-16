Η αναμέτρηση της Ντέρι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα προκριματικά του Europa League διακόπηκε για σχεδόν 15 λεπτά λόγω επεισοδίων.

Απρόοπτα περιλάμβανε η αναμέτρηση της Ντέρι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον 1ο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς η δράση σταμάτησε για σχεδόν 15 λεπτά κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρους λόγω επεισοδίων.

Οπαδοί των φιλοξενούμενων φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά προς εκείνους των γηπεδούχων στο 57', με τον αγώνα να διακόπτεται και τον διαιτητή να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Κατόπιν παρέμβασης της αστυνομίας, τα πνεύματα ηρέμησαν, με τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν και το ματς να συνεχίζεται κανονικά.

Το φινάλε βρήκε τους Βούλγαρους νικητές, 2-1, με ανατροπή, με την ομάδα του -σκόρερ της ισοφάρισης- Ιωάννη Πίττα, να συνεχίζει στην επόμενη φάση (συνολικό σκορ 5-3) όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καραμπάγκ και Βέστρι.