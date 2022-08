Ο Ματιέ Βαλμπουενά είχε την τιμητική του στην άφιξη του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ, με τα παιδάκια να φωτογραφίζονται μαζί του.

Αντίστροφα μετρούν Απόλλων Λεμεσού και Ολυμπιακός για τον πρώτο αγώνα των play off του Europa League.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στο ΓΣΠ και ο Ματιέ Βαλμπουενά είχε την... τιμητική του. Συγκεκριμένα, νεαροί φίλοι που βρέθηκαν στο στάδιο έβγαλαν φωτογραφίες με τον Γάλλο εξτρέμ των «ερυθρολεύκων».

Να θυμίσουμε πως έχουν γίνει γνωστές οι εντεκάδες τόσο του Καταλά όσο και του Κορμπεράν για τις δύο ομάδες.

Δείτε την άφιξη του Ολυμπιακού από το «Olympiacos TV»:

Η άφιξη της ομάδας μας στο «GSP Stadium»! / The arrival of Olympiacos at “GSP Stadium”!#Olympiacos #UEL #APOLOLY #Arrival #Football @EuropaLeague pic.twitter.com/rYar4SKfAD