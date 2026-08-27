Νίστρουπ: «Έχω ήδη ''ερωτευτεί τον Παναθηναϊκό, τεράστιο σεβασμό στους παίκτες»

Αυτά είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το μεγάλο θρίαμβο του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε. Αποστολή στην Τσεχία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος και ανακουφισμένος με την πρόκριση που κατόρθωσε να πάρει η ομάδα στο ματς-θρίλερ που έδωσε στο... καμίνι της Χράντετς Κράλοβε.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως οι «πράσινοι» πέτυχαν τον πρώτο στόχο τους, που μόνο εύκολος δεν ήταν, αφού οι κληρώσεις που είχε η ομάδα του σ' αυτά δεν ήταν όσο εύκολες νομίζει ο κόσμος. Εξήγησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθαν αυτές, όπου κάθε εβδομάδα 1-2 παίκτες έμπαιναν κι 1-2 έβγαιναν είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω μεταγραφών και πως όλα αυτά, αν σήμερα δεν περνούσε η ομάδα, θα ακούγονταν απλές δικαιολογίες.

Ομολόγησε πως εκείνος και οι συνεργάτες έχουν ήδη «ερωτευτεί» τον Παναθηναϊκό, τους ανθρώπους, αλλά και τις συνθήκες που υπάρχουν μέσα κι έξω από την ομάδα.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους ποδοσφαιριστές του, λέγοντας πως έχει τεράστιο σεβασμό για κείνους που τα κατάφεραν κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες, με πολλούς απ' αυτούς να υπερβάλλουν εαυτώ παίζοντας είτε εκτός θέσης είτε παραπάνω απ' ότι μπορούσαν.

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου της σεζόν:

«Έχω μεγάλη εμπειρία στα προκριματικά αυτά. Δεν νομίζω πως οι κληρώσεις ήταν εύκολες. Οι ομάδες ήταν καλές. Μπορεί να μην ξέρετε τη Χράντετς, αλλά αν την αναλύσετε θα δείτε πως το επίπεδο είναι κοντά στις ελληνικές ομάδες. Όταν ήρθα, είχα μία ανησυχία. Κι αυτό ήταν ότι πάω σε μία άλλη χώρα, μία άλλη ομάδα, όπου θα έχω προκριματικά.

Κάθε εβδομάδα 1-2 παίκτες έξω, 1-2 παίκτες επέστρεφαν. Κάθε εβδομάδα το ίδιο. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες, το σταφ, για μένα. Αλλά τα καταφέραμε. Ξέρω ότι συνέβη στην παράταση, αλλά εκεί είχαμε παίκτες που υπέρεβαν εαυτό. Ο Καλάμπρια δεν ήταν έτοιμος για όσο έπαιξε, ήταν για 30 λεπτά. Ο Πάλμερ-Μπράουν για 20'. Ο Ντέσερς το ίδιο. Όμως το έκαναν. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά τα καταφέραμε.

Έχω τεράστιο σεβασμό για τους παίκτες που έκαναν τη δουλειά και τώρα θα στραφούμε στο Κύπελλο».

Για τη φετινή προσπάθεια του Παναθηναϊκου

«Είναι δύσκολο να προκριθείς. Ειδικά όταν παίζεις με ομάδες που δεν την ξέρεις. Όταν τις αναλύεις, γιατί εγώ το έχω περάσει αυτό, καταλαβαίνεις. Το τσεχικό πρωτάθλημα είναι δυνατό. Η Γιάμπλονετς απέκλεισε τη Ρέιντζερς. Υπάρχει κλήρωση αύριο κι έπειτα δεν θα ξαναπώ λέξη για το Conference League. Μετά θα έχει σειρά ο Λεβαδειακός. Όλοι πρέπει να κρίνουμε μακροπρόθεσμα και όχι με το τώρα

Όσον αφορά το τι σημαίνει για μένα. Εγώ ήρθα με το σταφ μου εδώ. Έχουμε ήδη ερωτευτεί τον Παναθηναϊκό. Έχει ιδανικές συνθήκες. Όλοι όσοι είναι γύρω και μέσα από την ομάδα αξίζει να παίζει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη μεγαλύτερος απ' αυτό. Θα ήταν παράξενο να μην παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση».

Για τον κόσμο που ήταν «παρών» σε όλους τους αγώνες και την κίνηση που έκανε στο τέλος:

«Σίγουρα πολύ. Τους οφείλουμε πολλά. Όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλους τους αγώνες. Ειδικά στο Πακς και τη Σόφια. Γνωρίζω πόσα σημαίνει για κείνους αυτή η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως άφησα πίσω τους τις οικογένειές τους για να έρθουν να μας στηρίξουν. Πρέπει να ευχαριστήσω θερμά και όσους έμειναν στην Αθήνα και μας στήριξαν από κει. Είναι σημαντικό να δίνουμε χαρά στον κόσμο μας».

Για τη ψυχή που επέδειξε η ομάδα:

«Ποτέ δεν φοβήθηκα. Έχουμε δεχθεί σε τρεις σερί αγώνες γκολ στο τέλος. Δεν είναι μόνο κακή τύχη. Κάτι κάνουμε λάθος οι ίδιοι. Αν χάναμε απόψε όλα θα ακούγονταν σαν δικαιολογίες. Ήταν σκληρά προκριματικά. Με όλο το σεβασμό παίξαμε με τον Κάτρη δεξί μπακ και άρα να είναι εκτός θέσης, γιατί έλειπαν ο Τσάπρας και ο Καλάμπρια. Είχαμε παίκτες που έρχονταν και έφευγαν. Θα ήταν καλό να έχουμε τον Τουμπά και τον Τσέριν απόψε, ωστόσο έχουμε ένα πιο μακρόπνοο σχέδιο. Είναι σημαντικά να φέρνουμε και να απομακρύνουμε τους παίκτες όσο γρηγορότερα γίνεται.

Βρήκαμε τον δρόμο μας, όταν δυσκολευτήκαμε στην παράταση κι έτσι τα καταφέραμε με το πέναλτι του Ντέσερς».

Για τον χρόνο και την ηρεμία που κερδίσει η ομάδα και τα όσα συνέβησαν μετά:

«Είμαι ήρεμός και ήμουν από την πρώτη μέρα. Ξέρω πως οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα είναι πιο συναισθηματικοί. Στα αποδυτήρια δεν υπάρχει φόβος. Δεν είδα τι έγινε, μου είπαν. Πάντα στηρίζω τους παίκτες. Δεν θα κριτικάρω όμως τους παίκτες της Χράντετς, που έκαναν μία καλή πορεία στην Ευρώπη. Αυτά μπορεί να συμβούν. Δεν θα πω κάτι αρνητικό».

Για την ατάκα του στην προετοιμασία για τη νοοτροπία που ήθελε κι εκείνη που επέδειξαν οι παίκτες του σήμερα:

«Σηκώνονταν πάντα όταν έπεφταν στον αγώνα. Ο διαιτητής άφησε το σκληρό παιχνίδι. Οι παίκτες έκαναν τα πάντα και ότι περνούσε από χέρι τους. Έπαιζαν παίκτες εκτός της θέσης τους κάποιοι, κάποιοι έπαιξαν παραπάνω από τον χρόνο που μπορούσαν να αγωνιστούν. Δεχθήκαμε κάποια χτυπήματα απόψε, όμως σηκωθήκαμε και τα δώσαμε όλα και θα είμαστε έτοιμοι και για τη Δευτέρα».