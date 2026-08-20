ΠΑΟΚ - Μπραν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Πέμπτη σήμερα (20/08) και ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League.
Ο δικεφάλος του βορρά ετοιμάζεται για τον σημερινό αγώνα με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κόντα στην πρόκριση στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεση του τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε με μεταγραφή, αλλά και τον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Ιταλός τεχνικός σκέφτεται να ξεκινήσει με ένα σύστημα 4-3-3 με Λουσέ ή Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια, ενώ θέση βασικού στην ενδεκάδα διεκδικεί και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, ο Εντιαγέ.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:45, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα του OPEN.
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