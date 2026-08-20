Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μπραν για τα play-offs του Conference League.

Πέμπτη σήμερα (20/08) και ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League.

Ο δικεφάλος του βορρά ετοιμάζεται για τον σημερινό αγώνα με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κόντα στην πρόκριση στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεση του τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε με μεταγραφή, αλλά και τον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Ιταλός τεχνικός σκέφτεται να ξεκινήσει με ένα σύστημα 4-3-3 με Λουσέ ή Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια, ενώ θέση βασικού στην ενδεκάδα διεκδικεί και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, ο Εντιαγέ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:45, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα του OPEN.