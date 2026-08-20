Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να επαναφέρει την τετράδα στην άμυνα και προσανατολίζεται σε 3-4 διαφοροποιήσεις, όσον αφορά τους παίκτες, στο αρχικό σχήμα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21:30-SKAI-live από Gazzetta) την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των Play Offs του Conference League και θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, που θα τον βοηθήσει να πάει στη ρεβάνς της Τσεχίας όντας απόλυτο φαβορί.

Οι «πράσινοι» αναμένουν να έχουν τη στήριξη περίπου 20 χιλ. οπαδών τους, παρ' ότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και στο διάστημα που έχει φύγει ο περισσότερος κόσμος. Στο αγωνιστικό ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ίνγκασον και Παντελίδη, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τον Ζαρουρί, που αφαιρέθηκε από την λίστα και τον Καλάμπρια, που δεν είναι ακόμα φιτ, αλλά αναμένεται να είναι έτοιμος για μερικά λεπτά στη ρεβάνς.

Στα θετικά επέστρεψε ο Τσάπρας, που εξέτισε την ποινή του ενώ για πρώτη φορά μπήκε στην αποστολή της ομάδας ο Πάλμερ-Μπράουν.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που βρίσκονται σ' αυτήν

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

Η επιστροφή στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις και οι αλλαγές

Η ύπαρξη μονάχα ενός διαθέσιμου ακραίου αμυντικού ήταν ο λόγος που είχε αναγκάσει τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αλλάξει τον σχηματισμό του και να πάει σ' ένα 3-4-3, επομένως με την επιστροφή του Τσάπρα, ο Δανός τεχνικός αναμένεται να επιστρέψει στα καθιερωμένα και το 4-2-3-1 που χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο.

Ο Πένια θα είναι κάτω από την εστία, έχοντας μπροστά του τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, που έκαναν καλό παιχνίδι στη Βουλγαρία. Δεξιά θα επιστρέψει ο Τσάπρας, που εξέτισε την ποινή των καρτών που είχε και αριστερά θα παραμείνει ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή μένει να δούμε αν θα αλλάξει το δίδυμο στο double pivot. Ο Καμαρά δεν φαίνεται να... διατρέχει κάποιο κίνδυνο για τη θέση του, με τους Τσιριβέγια και Τσέριν να δίνουν «μάχη» για κείνη του παρτενέρ του.

Μπροστά τους θα είναι ο Γιάγκουσιτς, τον οποίο ο Νίστρουπ είχε αναγκαστεί να «θυσιάσει» στη Βουλγαρία, με την αλλαγή του σχηματισμού. Στο δεξί «φτερό» της επίθεσης φαίνεται πως θα είναι ο Λιβάι Γκαρσία, στο αριστερό ο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη, αφού ο Ντέσερς δεν είναι ακόμα για να βγάλει ματς ως βασικός σε φουλ ρυθμό.