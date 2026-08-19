Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του για τον πολύ κρίσιμο αγώνα με την Μπραν ο οποίος θα γίνει στον απόηχο της παραχώρησης του Κωνσταντέλια που αφήνει πληγές.

Μέσα σε πάρα πολύ βαρύ κλίμα ο ΠΑΟΚ θα δώσει τα παιχνίδια της χρονιάς. Είναι μία πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τι άλλο να γίνει; Να μην κατέβει να παίξει ο ΠΑΟΚ με τους Νορβηγούς;

Είμαστε σε αυτή τη φάση όπου ο θυμός, ο εκνευρισμός, η οργή, αλλά και ο εγωϊσμός πολλών ανθρώπων μπαίνουν πάνω από την αγάπη για την ομάδα. Είναι η περίοδος μετά το ΛΑΘΟΣ τρόπο πώλησης του Κωνσταντέλια, όπου πάρα πολλοί νοιάζονται-θέλουν περισσότερο να ρίξουν την ευθύνη μίας πιθανής αποτυχίας στους υπευθύνους, παρά να χαρούν μία νίκη-πρόκριση… Έτσι είναι και ας μην το παραδεχθούν ποτέ. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση και όσοι την επιδεινώνουν καθημερινά από πρόθεση ή ασυνείδητα, απλά θα λένε… «μα δεν φταίω εγώ, ο άλλος τα έκανε έτσι».

ΤΑ FAKE NEWS, Ο ΝΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΛΛΟΝ

Όσον αφορά στον δημόσιο λόγο, το δύσκολο (και) στις κρίσεις είναι να βγαίνεις μπροστά, να μιλάς, να γράφεις με το όνομά σου και να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Εύκολο να κρυφτείς, πολύ πιο εύκολο να γράφεις ψέματα χρησιμοποιώντας γελοία ψευδώνυμα για δήθεν παραιτήσεις Μάτος-Βιεϊρίνια, για επεισόδια, για παίκτες που έρχονται και δεν τους περιμένει, κανείς, για άλλες πωλήσεις, για μπράβους και… πόσα άλλα αισχρά fake news που σκόπιμα διαδίδονται.

Για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια πήρα και πάλι θέση, θα το κάνω εκ νέου. Για εμένα πάνω απ’ όλα είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν θα βάλω μπροστά τον παίκτη, το παρόν και το μέλλον του, την λογική του σύγχρονου ποδοσφαίρου, το ταμείο του ΠΑΟΚ, τα μικρά παιδιά που κλαίνε, οι τους μεγάλους που δεν θα τον αποχαιρετήσουν στο γήπεδο. «Να' χαμε να λέγαμε…» μπροστά στον ΠΑΟΚ που παίζει ποδόσφαιρο… Ο ΠΑΟΚ είχε εξάρτηση από έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και όλως παραδόξως άνθρωποι της ΠΑΕ ΔΕΝ ενημέρωσαν την ομάδα για να ετοιμάσει την αντικατάστασή του. Τέτοιες κινήσεις ετοιμάζονται και θέλουν προεργασία μηνών! Εδώ... τίποτα! Όσοι βάζουν το οικονομικό μπροστά, δεν έδωσαν δικαίωμα στους ποδοσφαιρανθρώπους να κάνουν την αυτονόητη προεργασία! Δεν ήξερε ο προπονητής ότι θα πρέπει να ετοιμάζει σιγά-σιγά σχέδια χωρίς τον πολυτιμότερο της ομάδας! Οι τεχνοκράτες δεν έδειξαν σεβασμό στο ποδόσφαιρο. Από εδώ και πέρα ελπίζουμε όλοι να έχουν κοινή στόχευση και ο ένας να μην βάζει εμπόδια στον άλλο...

Έγιναν λοιπόν πολλά στην υπόθεση, καταγράφηκαν, φυσικά και χρειάζονται εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε; Γιατί να βγαίνει τόσο μίσος για τον ΠΑΟΚ; Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ’ όλους και αυτός παίζει αύριο βράδυ το ευρωπαϊκό του μέλλον. Προσωπικά πάντως δεν θέλω να χάσει για να βρω την ευκαιρία να επιρρίψω ευθύνες και να βγάλω όλη την κακία μου απέναντι σε διάφορους.

Ο Σαββίδης δεν είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Τα γραφεία, τα στελέχη, οι υπάλληλοι δεν είναι, όπως και κανένα πρόσωπο βέβαια, αλλά και καμία συνθήκη. Τίποτα και κανείς δεν είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ ώστε να παίρνει σήμερα μεγαλύτερη αξία από την ομάδα, το παιχνίδι, το παρόν και το μέλλον της.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αρκετά τα σοβαρά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά, απουσίες και όχι μόνο, αλλά και πνευματικά.

Ο ΠΑΟΚ στον αγώνα δεν θα μπορεί να υπολογίζει: Στον Κωνσταντέλια που ήταν ο πολυτιμότερος μέχρι τώρα, στον αρχηγό Ζίβκοβιτς, αλλά και στους άλλους μεσοεπιθετικούς Τάχα Άλι, Ντεσπόντοφ, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση σε αυτή τη γραμμή. Η ομάδα αποχαιρέτησε τον Γερεμέγεφ και έχει ως νέο φορ με ελάχιστες προπονήσεις εδώ τον Εντιαγέ! Από το κέντρο λείπει ο Μεϊτέ και ελάχιστα έχει παίξει ο Λουσέ. Πίσω στην άμυνα έχει πολλές επιλογές στα αριστερά, τρία ενεργά στόπερ και τον Κένι δεξιά.

Μέχρι τώρα ο Λίσι δείχνει περισσότερο να υπολογίζει εκ νέου σε σχηματισμό με δεκάρι και τον Χατσίδη δεξιά. Οι τελικές του αποφάσεις θα ληφθούν αργότερα, ενώ ο Ιταλός ξέρει καλά ότι σε αυτήν την περίοδο η πνευματική προετοιμασία μετράει ακόμη περισσότερο. Στις Βρυξέλλες έκανε την αυτοκριτική του γι αυτό το κομμάτι, αφού οι αντίπαλοι… «παρέδωσαν μαθήματα ανταγωνιστικότητας και διαχείρισης κάθε φάσης». Έτσι είπε και έτσι ακριβώς ήταν. Τώρα που ο ΠΑΟΚ ταλανίζεται από τις αναμενόμενες συνέπειες της παραχώρησης Κωνσταντέλια και οι Έλληνες παίκτες κυρίως λαμβάνουν τόσο πολλά μηνύματα για την κατάσταση που επικρατεί, η δουλειά όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος στο πνευματικό κομμάτι, οφείλει να είναι πολύ-πολύ μεγαλύτερη.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Μετά και την παραχώρηση Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη για άλλες έξι πολύ καλές μεταγραφές επιπέδου. Η λίστα υπάρχει για στόπερ, μπακ, εξάρι, δεκάρι, εξτρέμ και φορ. Κοινός στόχος, κοινή διάθεση υλοποίησης σε σωστούς χρόνους υπάρχει; Πόσος χρόνος άραγε θα χρειαστεί ώστε να συνεννοηθούν όλοι μεταξύ τους και να υπάρξει αποτέλεσμα;