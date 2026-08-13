Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από το Βέλγιο για το πώς περιμένει τον ΠΑΟΚ απόψε και φυσικά στέκεται στη διαφαινόμενη απουσία Κωνσταντέλια σχολιάζοντας όλες τις παραμέτρους.

Από τις πιο μεγάλες βραδιές της περιόδου η αποψινή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ στις Βρυξέλλες δίνει έναν δύσκολο αλλά και κρίσιμο αγώνα που είτε του φτιάχνει τη σεζόν ή του δυσκολεύει το καλοκαίρι…

Δείχνει να έχει πολλά μειονεκτήματα ο Δικέφαλος απέναντι στην Άντερλεχτ με κυρίαρχο το σκορ της Τούμπας που τους δίνει αβαντάζ να παίζουν μέσα στο σπίτι τους για δύο αποτελέσματα. Δυσκολίες πολλές, αλλά κάπως έτσι συσπειρώνεται ένα γκρουπ παικτών και αντιδρά. Αν έχει καλή νοοτροπία, αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τα γυρίζει, τα εκμεταλλεύεται υπέρ του! Ακόμη και το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μόνο για νίκη, μπορεί να γυρίσει υπέρ του και να γίνει ντεζαβαντάζ για τους νεαρούς της Άντερλεχτ. Όλα γίνονται, αρκεί να ξέρεις να τα διαχειριστείς υπέρ σου.

Αλήθεια είναι βέβαια ότι το φετινό του καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ το έχει δυσκολέψει από πέρσι με τα… όργια που έκανε (σε βάρος του) στους δύο τελικούς που έδωσε σε Πανθεσσαλικό και Λεωφόρο. Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι, όπως και η κλήρωση που δεν έφερε την… μεικτή κόσμου (κάποτε θα το «πάθει» και αυτό ο ΠΑΟΚ) αλλά ένα μεγάλο club που ως ανίσχυρη(!) βρέθηκε στο δρόμο του!

Τελικά το 2026 συνεχίζεται… ομαλά και ήσυχα για τον ΠΑΟΚ! Το μόνο που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα είναι να σηκωθεί ο δικέφαλος αετός και να αρχίσει να πετάει μόνος του… (Μην πάθει καμία θλάση μόνο…). Κάπου έλεος…

Οκ! Όλα τα περιμένουμε! Το έχουμε εισπράξει το μήνυμα! Τώρα και λίγες ώρες πριν από έναν τόσο κρίσιμο αγώνα απουσιάζει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - Δεν ήρθε χθες εδώ στο Βέλγιο κι ακόμη και αν κάνει την έκπληξη σήμερα, πολύ δύσκολα θα είναι σε θέση να τα δώσει όλα) εντελώς ξαφνικά ο Κωνσταντέλιας, ο πολυτιμότερος της ομάδας, ο σταρ που με τις ενέργειές του καθορίζει προκρίσεις σε περίοδο που οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Εντάξει! Θα το υποστούμε κι αυτό! Γεροί να είμαστε και αυτός να ναι γερός από όλες τις πλευρές.

Κάποτε στο Λονδίνο πήγε ο ΠΑΟΚ με απόντες Λίνο και Βιεϊρίνια! «Παπάδες» έκαναν οι υπόλοιποι και ήρθε άλλη μία ιστορική νίκη με την Τότεναμ. Λίγα χρόνια μετά και σε ένα καθοριστικό ματς στη Βασιλεία, ξεκινάει η προθέρμανση και τραυματίζεται ο Βιεϊρίνια! Κιτρίνισε ο Λουτσέσκου και το θυμάμαι πολύ καλά πριν τη σέντρα. Μπαλάρα έπαιξε ο ΠΑΟΚ και πάρε το 0-3! Γίνονται αυτά όταν το σύνολο συσπειρώνεται και δίνει ό τι περισσότερο έχει για να καλύψει και τον απόντα. Σε μία τέτοια περίπτωση, οι υπόλοιποι από εγωϊσμό μπορούν και πρέπει να αντιδράσουν για να δείξουν ότι και εκείνοι είναι σημαντικοί και μπορούν να φέρουν νίκες-προκρίσεις.

Το είπε ο Λίσι και έτσι είναι: «Παίζουμε για εμάς, για τον κόσμο μας, παίζουμε και για τον Ντέλια». Όλοι τον αγαπούν, όλοι σέβονται όσα προσφέρει μέσα στο γήπεδο μεγαλώνοντας τον ΠΑΟΚ και προσφέροντας θέαμα αλλά και ευτυχία στον κόσμο του. Τώρα θα παίξουν και εκείνοι για τον Κωνσταντέλια!

Οι βασικές αρχές του αγώνα ΔΕΝ αλλάζουν! Ο ΠΑΟΚ για να περάσει πρέπει να κάνει τέλειο ματς. Η Άντερλεχτ θα παίξει καλύτερα απ’ ότι στην Τούμπα. Θα βγει, θα κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα. Έχουν την ποιότητα. Όσο όμως η πρόκριση θα μένει ανοικτή, τόσο και εκείνοι θα αγχώνονται περισσότερο. Όπως το είπαμε χθες με τον Ζίβκοβιτς στην συνέντευξη Τύπου: «Ας πάει στο 80΄ και ας είναι 0-0 ή 1-1». Εκεί θα δούμε ποιος αντέχει περισσότερο την πίεση και το άγχος της πρόκρισης… Και ας πάει και στα πέναλτι…

* Όσον αφορά την… σκατοψυχια του διαδικτύου με αφορμή τον Ντέλια, απορώ πραγματικά με όσους άλλους πνευματικά υγιείς, ξαφνιάζονται και ασχολούνται και απαντούν στους «άρρωστους» δίνοντας αξία σε ένα φαινόμενο που όσο το «αγγίζεις», τόσο οι ανώνυμοι πρωταγωνιστές του θεωρούν ότι είναι σημαντικοί. Οι αντιδράσεις έχουν γιγαντώσει το φαινόμενο της κακοψυχίας στα σόσιαλ. Από εκεί και πέρα για την εμπάθεια και την στοχοποίηση του ΠΑΟΚ, υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν ότι έπρεπε να μην σεβαστεί η ομάδα τον παίκτη και να τον «δώσει» και αυτόν και την οικογένειά του, βορρά στους κουτσομπόληδες, έτσι ώστε να σταματήσουν οι κομπλεξικοί να πιστεύουν ότι κάτι άλλο πονηρό συμβαίνει. Να βγουν στη φόρα όλα τα προσωπικά δεδομένα επειδή η μισή κοινωνία είναι άρρωστη! Τι λέτε μωρέ;