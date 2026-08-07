Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη σημασία της ήττας του ΠΑΟΚ και τους λόγους που την έφεραν. Εκτιμήσεις για παίκτες, διαιτητή και δεύτερο ματς.

Αυτές τις ημέρες είδαμε τον αγώνα Ολυμπιακό-Ναιμέγκεν, τον Παναθηναϊκό με μία βουλγαρική ομάδα και το ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ! Από όσα έγιναν στα τρία 90λεπτα, μόνο ο ΠΑΟΚ έχασε!! Ποδόσφαιρο…

Ναι! Ο ΠΑΟΚ έπαθε τη ζημιά! Σε αυτή τη φάση όπου παίζεις μόνο για να παίρνεις προκρίσεις χωρίς να μετράει τίποτα άλλο, ο Δικέφαλος έχασε μέσα στο γήπεδό του και έτσι στο δεύτερο ματς μέσα στη δύσκολη έδρα ενός μεγάλου club, πρέπει να κερδίσει για να διεκδικήσει την πρόκριση. Από τη μία υπάρχει το 0-1 και τι σημαίνει και από την άλλη υπάρχουν οι εξηγήσεις γι αυτο το σκορ…

Το 0-1 σημαίνει:

- Ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση η Άντερλεχτ που μέσα στο καυτό γήπεδό της παίζει για δύο αποτελέσματα!

- Για τον ΠΑΟΚ είναι πιθανό και επικίνδυνο το τέλος του καλοκαιριού να έχει πολύ-πολύ μεγάλο άγχος.

Έτσι είναι τα καλοκαιρινά προκριματικά…

Γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ;

- Γιατί στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν κερδίζει ο καλύτερος

- Γιατί δέχθηκε πάλι αστείο γκολ στο ξεκίνημα

- Γιατί έπασχε στην ποιότητα των τελειωμάτων του ειδικά με τον Ζαφείρη και τον Τάισον

- Γιατί απο πρόπερσι που έχασε Σβααμπ, Βιεϊρίνια δεν έχει μόνιμο και εύστοχο εκτελεστή πέναλτι και υποφέρει χάνοντας πολλά αποτελέσματα

- Γιατί μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορείς να παίξεις πολύ καλά για μεγάλα διαστήματα και έτσι οι ανατροπές δυσκολεύουν, ειδικά όταν ο αντίπαλος δεν είναι… χωριό. Ο ΠΑΟΚ στα καλά τέταρτά του σε πρώτο και δεύτερο μέρος αστόχησε…

- Γιατί οι επιλογές από τον πάγκο, ειδικά το 4-4-2 με Ζίβκοβτς ακυρωμένο (σε τελειώματα) από αριστερά και Κωνσταντέλια δεξιά, είχαν ενδιαφέρον, έδειξαν πυγμή και ιδέες, αλλά δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και τον στόχο που ήταν το γκολ

- Γιατί όλοι μα όλοι εκνευρίστηκαν απίστευτα με τον Ισπανό Μουνουέρα στο πρώτο 45λεπτο. Με όσα αισχρά έκανε, εκνευρίστηκε και ο ίδιος! Στο δεύτερο «έπαιζε» ΠΑΟΚ, έχοντας απίστευτες τύψεις. Καρφώθηκε άσχημα…

Σε γενικές γραμμές η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν ήταν κακή. Ίσα-ίσα… Όταν μετά από μία τέτοια ήττα η Τούμπα χειροκροτεί με τέτοια ένταση και το πέταλο φωνάζει με αληθινή πίστη… «ΠΑΟΚ εσύ-εσύ θα προκριθείς…» τότε όλοι το ίδιο νιώθουμε! Το κοινό εκτιμά την μεγάλη προσπάθεια και επειδή νιώθει πόσο πληγωμένοι είναι οι παίκτες θέλει να τους τονώσει ενόψει του δεύτερου αγώνα. Πάρα-πάρα πολλά θα κριθούν στο πνευματικό κομμάτι ενόψει του αγώνα στις Βρυξέλλες. Η νοοτροπία, εννοείται και οι προσωπικότητες σε διάστημα της περιόδου που δεν μπορείς να παίζεις καλά για 70-80 λεπτά, αλλά λιγότερο: Πώς και ποιος δεν τα παρατάει ποτέ; Ο ΠΑΟΚ αυτού του συνόλου ή η νεανική Άντερλεχτ που βέβαια έχει βαριά φανέλα και μέσα στο γήπεδό της θα είναι εντελώς διαφορετική;

* Συγκινητικός ο Ζαφείρης, αλλά και ο Κένι που στο 30’ είχε πέντε κλεψίματα. Δεν τελείωσε φάσεις ο Κωνσταντέλιας, σε άλλο κλίμα ο Μιχαηλίδης που παρακολούθησε το 0-1 χωρίς αντίδραση… Άλλη προσωπικότητα στην ομάδα όταν παίζει ο Μπάμπα.

* Ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο καλοκαίρι έχει πρόβλημα στο φορ, δεν το λέω τώρα που έχασε! Εννοείται!! Φαινόταν πεντακάθαρα. Η επιλογή του Μύθου (αυτή την περίοδο) ως βασικός, μου φαίνεται ότι το επιδεινώνει. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολλές καλές επιλογές μεταγραφικά, αλλά αυτή η εκτίμηση για το δίδυμο και πόσο μπορεί να βγάλει σε κρίσιμη θέση και φάση, δεν βγαίνει. Φυσικά δεν θα πάρεις για να πάρεις, εννοείται ότι προέκυψε το θέμα με τον παίκτη που δεν έκλεισε γιατί τραυματίστηκε. Όλα παίζουν ρόλο. Ο ΠΑΟΚ εδώ και μέρες φορτσάρει για το 9 και οι άνθρωποί του εκτιμούν ότι ο 23χρονος Γιούρε της Σίριους μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι όμως παίκτης 10 εκατομμυρίων!

* Ο ποδοσφαιριστής Καμαρά πέρα από δύναμη και εκτόπισμα δεν έχει τίποτα άλλο ΠΕΡΑ από γκολ! Ερχόμενος από πίσω κάνει τον παίκτη παραπάνω στην περιοχή όπου έχει καλά τελειώματα, κάτι που διαπιστώνουμε και σε αγώνες και σε όλες τις προετοιμασίες. Σε καταστάσεις όπως η χθεσινή όπου ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει κάτι άλλο από γκολ απέναντι σε κλειστή άμυνα, ο Καμαρά σε κάποια στιγμή -κατά την άποψή μου- θα ήταν χρήσιμος.

* Γράψαμε και στην αρχή για τα τρία ματς ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ έχασε αλλά χειροκροτήθηκε γιατί έκανε τεράστια προσπάθεια. Οι άλλοι αποδοκιμάστηκαν….

Κλείνοντας… Καλώς υπάρχει μεγάλη πίστη για το δεύτερο ματς. Η Άντερλεχτ όμως είναι τεράστιο club και μέσα στο γήπεδό της θα είναι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ για να περάσει θα πρέπει να κάνει αλάνθαστο ματς…