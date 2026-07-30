Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ περίπου μία ώρα πριν ξεκινήσει η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός είχε διαλαλήσει ήδη από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου πως δεν θα υπάρξουν πολλές αλλαγές και το έκανε πράξη με το παραπάνω, αφού τουλάχιστον σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας δεν πραγματοποίησε καμία διαφοροποίηση.

Εκείνος επέλεξε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Διατήρησε τον Τουμπά στο πλάι του Ντε Φράι ενώ στα πλάγια της άμυνας, έβαλε δεξιά τον Τσάπρα και αριστερά τον Κυριακόπουλο.

Στη μεσαία γραμμή μπροστά από τους Τσέριν και Καμαρά βρέθηκε ο Γιάγκουσιτς. Στα πλάγια της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Ζαρουρί και Αντίνο ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Τεττέη.

Οι αναπληρωματικοί των «πρασίνων»: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Λάβδας, Ραστόντερ,

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Τουμπά, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Αντίνο, Τεττέη.