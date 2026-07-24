Ντε Φράι: «Μεγάλη τιμή που ντεμπούταρα ως αρχηγός, μεγάλωσα μαζί με τον Σένκεφελντ»

Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για το ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό ως αρχηγός, τον συμμαθητή του Σένκεφελντ και τη γνωριμία του με τον Φαν Ντρόνγκελεν. Αποστολή στην Ουγγαρία: Σωτήρης Μυκονίου

Μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι με 2-1 για το πρώτο μεταξύ τους ματς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, o Στέφαν Ντε Φράι μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ουγγαρία.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε βασικός στο πρώτο του επίσημο ματς με το τριφύλλι στο στήθος κι έβγαλε ολόκληρο το παιχνίδι κάνοντας μία μεστή εμφάνιση. Καθοδηγούσε την άμυνα, έκανε καίριες παρεμβάσεις ενώ είχε πολύ καλές επιλογές και με τη μπάλα στα πόδια κατά το build up.

Εκείνος αρχικά στάθηκε στη νίκη που σημείωσαν οι «πράσινοι» τονίζοντας πως πήραν ένα καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς της Αθήνας (30/07-21:30), αν και σημείωσε πως θα μπορούσαν να τα είχαν πάει καλύτερα, παίρνοντας μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων.

«Είμαι χαρούμενος που έκανα ντεμπούτο όντας βασικός. Καλό αποτέλεσμα σ' ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και καλύτερα παίρνοντας και μία μεγαλύτερη διαφορά 2-3 τερμάτων. Ελέγξαμε το ματς. Αμυνθήκαμε καλά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σεζόν που ξεκίνησε. Αναμφισβήτητα το αποτέλεσμα αυτό δίνει ένα προβάδισμα για τη ρεβάνς της Αθήνας».

Έπειτα σχολίασε το γεγονός πως ήταν και αρχηγός στο ντεμπούτο του με το «τριφύλλι», αφού ήταν εκείνος μαζί με τον Καλάμπρια, που επιλέχθηκαν από τους Κοτσόλη και Νίστρουπ να έχουν αυτή την τιμή τη φετινή σεζόν.

Ανέφερε αρχικά πως έμεινε κι εκείνος λίγο έκπληκτος, αλλά ότι αποτελεί ταυτόχρονα τιμή και μεγάλη ευθύνη να φοράς το περιβραχιόνιο μίας τόσο μεγάλης ομάδας τονίζοντας πως, όταν ήταν νέος, ο Παναθηναϊκός ήταν το διασημότερο κλαμπ της Ελλάδας.

«Ήταν λίγο έκπληξη και για μένα. Νιώθω μεγάλη τιμή. Είναι ένα όμορφο κλαμπ με ιστορία. Όταν ήμουν νέος, ο Παναθηναϊκός ήταν η διασημότερη ομάδα της Ελλάδας. Υπέροχη ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ. Μεγάλη τιμή, συνάμα και μεγάλη ευθύνη, αλλά είμαι έτοιμος να την αναλάβω και να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα».

Τέλος, ρωτήθηκε και για την παράδοση που δημιουργείται με τους Ολλανδούς στόπερ στο κλαμπ, αφού πριν απ' αυτό υπήρχε ο Σένκεφελντ ενώ ήρθε πριν λίγες μέρες και ο Φαν Ντρόνγκελεν.

Εκεί αποκάλυψε με τον πρώτο έχουν μεγαλώσει μαζί έχοντας υπάρξει και συμμαθητές, διατηρώντας ακόμη και τώρα μία πολύ καλή σχέση. Ο Ντε Φράι ανέφερε δε πως συνομίλησε με τον πρώην παίκτη των «πρασίνων» προκειμένου να πάρει πληροφορίες για το κλαμπ, προτού υπογράψει και όσα του είπε ήταν πολύ θετικά.

Όσο για τον Φαν Ντρόνγκελεν, γνωρίζεται και με κείνον, ωστόσο είναι χαρούμενος που θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του στον Παναθηναϊκό και να τον μάθει καλύτερα εντός κι εκτός γηπέδου.

«Με τον Σένκεφελντ μεγαλώσαμε μαζί, πήγαμε στο ίδιο σχολείο. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του. Τον κάλεσα μερικές φορές πριν έρθω εδώ. Ήταν πολύ θετικός για την προοπτική να έρθω στον Παναθηναϊκό.

Με τον Ρικ είχα μιλήσει ξανά. Είμαι χαρούμενος που είναι εδώ, έχουμε καλή σχέση. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον ακόμα καλύτερα εντός κι εκτός γηπέδου, που θα είναι σημαντικό. Όλα είναι για την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος της».