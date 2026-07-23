Πώς η Πάκσι κατάφερε να είναι πρώτη στην επίθεση στο ουγγρικό πρωτάθλημα και τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Αποστόλη στην Ουγγαρία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός φοράει απόψε τα... καλά του για το πρώτο ματς του τη νέα σεζόν, που είναι ευρωπαϊκό. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν απόψε εκτός έδρας την Πάκσι (23/07-21:00- SKAI, live από Gazzetta) για το πρώτο μεταξύ τους ματς στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Μπορεί η ουγγρική να μην είναι γνωστή, να μην είναι καν ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες στη χώρα της, να διαθέτει ένα ρόστερ με Ούγγρο τεχνικό και μόνο γηγενείς ποδοσφαιριστές, ωστόσο για να είναι εδώ που βρίσκεται, έχοντας τερματίσει τρίτη στο εγχώριο πρωτάθλημα, δεδομένα έχει κάποια καλά στοιχεία να παρουσιάσει.

Καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, αλλά από τις χειρότερες άμυνες

Η Πάκσι πέρυσι τελείωσε το πρωτάθλημα ως η κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Κι αυτό δεν αφορά το σύνολο των γκολ που σημείωσε, αλλά την αξία των τελικών που κατασκεύασε.

Σύμφωνα με το Wyscout, εκείνη σημείωσε 63, όντας πίσω από Φερεντσβάρος (67) και Γκιόρ (65), όμως ήταν πρώτη σε xG με 70,57. Κοινώς σκόραρε 7,57 τέρματα λιγότερα απ' ότι αναλογούσαν τις τελικές της.

Μάλιστα ήταν η ομάδα που είχε τις πιο επικίνδυνες τελικές, αφού καθεμία εξ' αυτών άξιζε 0,152xG, όταν η αντίστοιχη αξία μίας μέσης τελικής είναι 0,10xG.

Με ποιον τρόπο το κατάφερε αυτό;

Κατά κύριο λόγο κάνοντας σέντρες. Πολλές σέντρες. Σκεφτείτε πως εκείνη που ήταν πρώτη στην αντίστοιχη κατηγορία είχε 23,74 τέτοιες ανά 90 λεπτά και η αμέσως επόμενη ομάδα μόλις 18,7.

Στην κατηγορία αυτή σε ατομικό επίπεδο, οι πρώτοι τέσσερις παίκτες σε γεμίσματα ανά 90 λεπτά, ήταν δικοί της. Ο Ατίλα Όσβαθ, που έφυγε τον Φλεβάρη για τη Φερεντσβάρος, ήταν πρώτος με 8,12 κι έπειτα δεύτερος και τρίτος ήταν οι Μάριο Ζέκε και Έρικ Σίλιε με 7 και 6,12 αντίστοιχα, που είναι τα δύο αριστερά μπακ της ομάδας. Τέταρτος ήταν ο δεξιός μπακ Ζόμπορ Μπεβάρντι, που απέκτησε τον Φλεβάρη από την ΜΤΚ Μπούνταπεστ, με 6,08.

Μιλάμε για μία ομάδα που δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κατοχή έχοντας μόλις 46,8% και όντας από τις τελευταίες ενώ δεν ασχολείται ιδιαίτερα ούτε με το build up και την κυκλοφορία μετρώνας μόλις 314,65 πάσες ανά 90' (2,88 πάσες ανά κατοχή) κι έχοντας παράλληλα το χειρότερο ποσοστό επιτυχίας με 73,3%, αποτέλεσμα και της προσπάθειάς της να παίζει άμεσα.

Στην άμυνα οι Ούγγροι δεν τα πήγαν καθόλου, καλά αλλά στάθηκαν τυχεροί. Δέχθηκαν συνολικά ευκαιρίες που άξιζαν 55,38xGa (4η χειρότερη επίδοση στη λίγκα), αλλά η μπάλα κατέληξε στην εστία τους μόλις 46 φορές.

Κι αυτό παρ' ότι ήταν πρώτη σε αμυντικές μονομαχίες (και σε εναέριες) με 64,76 ανά ματς και ποσοστό επιτυχίας 62,9%, που ήταν το καλύτερο στο πρωτάθλημα.

Γενικά, είναι μία ομάδα που πιέζει αρκετά ψηλά. Πέρυσι τελείωσε το πρωτάθλημα με PPDA 8,16 (πάσες που κάνει ο αντίπαλος προτού γίνει μία αμυντική ενέργεια), που ήταν το δεύτερο καλύτερο στη λίγκα. Μένει να δούμε αν θα δοκιμάσει αν το εφαρμόσει αυτό κόντρα στο build του Παναθηναϊκού ή θα πάει σε πιο χαμηλά μέτρα.

Το κρυφό... όπλο της Πάκσι

Μπορεί πέρυσι ο Γιάνος Χαν να ήταν εκείνος που είχε τα περισσότερα γκολ με 11, ωστόσο το κρυφό «όπλο» ήταν ο Μπάρνα Τοτ.

Ένας επιθετικός ύψους 1,98μ., που σκόραρε μεν έξι τέρματα, αλλά είχε τελικές που άξιζαν 11,98xG και άρα σημείωσε σχεδόν έξι λιγότερο απ' ότι έπρεπε.

Ωστόσο, μιλάμε για έναν παίκτη που κάθε του τελική ήταν αρκετά επικίνδυνη με 0,168 per shot. Εκμεταλλευόμενος τον όγκο και τη δύναμή του κυριαρχεί στην περιοχή.

Ήταν πρώτος σε επαφές εκεί στο προηγούμενο πρωτάθλημα με 7,26 ανά 90', 1ος σε κεφαλιές με 26, 4ος σε τελικές ανά 90' με 3,79 και πρώτος σε εναέριες μονομαχίες με 14,21.

Όπως καταλαβαίνετε, το προφίλ κουμπώνει άρτια στον τρόπο παιχνιδιού της Πάκσι και γι' αυτό έχει και τόσο καλά νούμερα.

