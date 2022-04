Μουρίνιο: «Ο Ρότζερς κλαίει γιατί μου έκανε δώρο το αγαπημένο μου πανάκριβο κρασί» (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Λέστερ είχε όρεξη να πειράξει τον Μπρένταν Ρότζερς και να τον διακόψει την ώρα που έκανε δηλώσει για να πει στην κάμερα ότι του έκανε το καλύτερο δώρο, αγοράζοντας το αγαπημένο του κρασί.

Ρόμα και Λέστερ αναδείχθηκαν ισόπαλες, μετά το 1-1 του «King Power Stadium» που αφήνει ασφαλώς περισσότερο ικανοποιημένους τους «τζιαλορόσι ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν κεφάτος κι αυτό φρόντισε να το δείξει την ώρα που ο προπονητής της Λέστερ, Μπρένταν Ρότζερς. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός πλησίασε τον συνάδελφό του και τον διέκοψε την ώρα που έκανε δηλώσεις στην κάμερα για να του πει ότι: «Μου πήρε το καλύτερο κρασί που κυκλοφορεί στην αγορά».

Ο Ρότζερς από την πλευρά του αφού χαμογέλασε στη συνέχεια απάντησε στον Μουρίνιο λέγοντας του ότι: «Μου κόστισε πολλά χρήματα».

Οταν έφτασε η στιγμή για να κάνει δηλώσεις, ο «Special One», τόνισε πως ευγνωμονεί τον προπονητή των «αλεπούδων» γι' αυτό το πολύτιμο δώρο που του έκανε.

«Κλαίει γιατί είναι πολύ ακριβό, αλλά ήθελε να μου δώσει το αγαπημένο μου κρασί. Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Δεν ξέρω πώς βρήκε, ξέρω πώς πλήρωσε», είπε ο Μουρίνιο.

"He gave me the best wine on the market!" 🍷



The Mourinho & Rodgers reunion was a real love-in tonight! 😅#LEIRMA | #UECL pic.twitter.com/uuJh7C6FAs