ΠΑΟΚ - Ριέκα: Με έναν Έλληνα και έντεκα διαφορετικές εθνικότητες η ενδεκάδα

Πολυπολιτισμικός ο ΠΑΟΚ στον αγώνα κόντρα στη Ριέκα (21.00). Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει ενδεκάδα με έναν Έλληνα (Πασχαλάκη) και έντεκα διαφορετικές εθνικότητες.

Πασχαλάκης: Ελλάδα

Ροντρίγκο: Βραζιλία

Βαρέλα: Πράσινο Ακρωτήρι

Κρέσπο: Ισπανία

Βιεϊρίνια: Πορτογαλία

Α. Ζίβκοβιτς: Σερβία

Κούρτιτς: Σλοβενία

Μπίσεσβαρ: Σουρινάμ

Σβαμπ: Αυστρία

Καντουρί: Μαρόκο

Σφιντέρσκι: Πολωνία



