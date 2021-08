«Bohs»: Η φανέλα της αλληλεγγύης και των προσφύγων (pics)

Ο Σταύρος Σουντουλίδης ακολουθεί τον ΠΑΟΚ στο Δουβλίνο και γράφει στο Gazzetta για τη διαφορετικότητα που περιβάλει το κλαμπ των «μποέμηδων» της ιρλανδικής πρωτεύουσας

Η ιδεολογία των «Bohs» κινείται στο χώρο των κινημάτων γι’ αυτό και η Μποέμιαν είναι υπερήφανη για τον τρόπο λειτουργίας της όλα όσα πρεσβεύει ως κλαμπ στα 131 χρόνια ζωής.

Η ομάδα του Δουβλίνου είναι πασίγνωστή για την υποστήριξη κοινωνικών σκοπών, εξάλλου, το ποδόσφαιρο, λένε, είναι απλά η αφορμή. Δεν είναι απλά ένα «μότο», είναι πράξη και στάση ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Εκφράζει απόλυτα τα «πιστεύω» των ακτιβιστών διοικούντων της φετινής αντιπάλου του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Οι «μποέμηδες» της ιρλανδικής πρωτεύουσας έχει μια απίστευτη σύνδεση με την τοπική κοινωνία στη συνοικία Νόρθσαϊντ του Φίμπσμπορο, λειτουργεί ως πυρήνας πολιτισμού και φιλανθρωπίας. «Μια ποδοσφαιρική ομάδα υπάρχει για να παρέχει στους ανθρώπους την αίσθηση του τόπου, της ταυτότητας, του σκοπού της κοινής κοινότητας. Ο σύλλογος ανήκει στους ανθρώπους, στις καρδιές και στο μυαλό τους. Δεν είναι τα τούβλα, τα κτίρια και το προπονητικό κέντρο. Είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων κάτι που τα στελέχη των μεγάλων εταιριών δεν μπορούν να το αντιληφθούν», έλεγε πριν από λίγες εβδομάδες ο εκτελεστικός διευθυντής, Νταν Λάμπερτ, εξηγώντας το τι πρεσβεύει ένα κλαμπ, που από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του στο μακρινό 1890, διοικείται και λειτουργεί υπό τις οδηγίες των μελών-φιλάθλων της. Κοινώς, δεν υπάρχει επενδυτής, δεν υφίσταται μεγαλομέτοχος, καμία πολυεθνική εταιρία επενδύσεων, σαν εκείνες που έχουν βάλει σε κίνδυνο ομάδες όπως η Ντάνταλκ, δεν βρίσκεται από πίσω.

Την περασμένη Πέμπτη στον επαναληπτικό με την Ντουντελάνζ οι δύο τεράστιοι φωτεινοί πίνακες της «Dublin Arena» δεν «έπαιζαν» διαφημίσεις, αλλά ένα μήνυμα διαφορετικότητας, ακριβώς αυτό που εξέφραζε τη διοίκηση και κάθε έναν από τους 8.000 φίλους της που βρέθηκαν στο αχανές στάδιο της πόλης.

«No stock markets.

No investors.

No oligarchs.

Just people.

131 years of fan owned football».

«Όχι χρηματιστήριο. Όχι επενδυτές. Όχι ολιγάρχες. Μόνο απλός κόσμος. 131 χρόνια ποδόσφαιρο που ανήκει στους οπαδούς»!

Τον περασμένο Μάρτιο οι «Bohs» αποφάσισαν να συνεργαστούν με το διάσημο συγκρότημα Fontaines D.C. Σκοπός τους ήταν η ανάδειξη του προβλήματος με την έλλειψη στέγης στην Ιρλανδία.

Η ομάδα στους φετινούς εκτός έδρας αγώνες, εξαίρεση τα παιχνίδια της Ευρώπης, αγωνίζεται με μια φανέλα που στο μπροστινό μέρος αναγράφει το όνομα του συγκροτήματος. Έχοντας πάρει το «ΟΚ» από το βασικό χορηγό, σε συνεργασία με τους Fontaines D.C. και τη Focus Ireland (έναν εθνικό φορέα που εργάζεται για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης) προχώρησαν στη δημιουργία της φανέλας, η αγορά της οποίας κοστίζει 65 ευρώ και τα 9,75, το 15% των κερδών από τις πωλήσεις πηγαίνει απευθείας στην Focus Ireland, η οποία βοηθά περισσότερους από 14.000 ανθρώπους κάθε χρόνο που είναι άστεγοι ή κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι.

«Γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο και η μουσική έχουν τεράστια δύναμη να προσεγγίζουν ανθρώπους και να προσελκύουν ανθρώπους. Η έλλειψη στέγης δεν είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, πρέπει να διασφαλίσουμε ως κοινωνία ότι δεν θα εξομαλυνθεί και δεν θα γίνεται αποδεκτό», σημείωσε κατά την επίσημη παρουσίαση της φανέλας ο Νταν Λάμπερτ.

Οι υποψήφιοι για Grammy με το δεύτερο άλμπουμ τους, «A Hero's Death», συντελεστές του πανκ συγκροτήματος βγήκαν και στήριξαν δημόσια την πρωτοβουλία παρακινώντας τον κόσμο μέσα από συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις. Ο ντράμερ του συγκροτήματος, Τομ Κολ, δήλωσε ότι ήταν «εξαιρετικά περήφανοι» που αποτελούσαν μέρος της εκτός έδρας φανέλας. «Πριν από χρόνια κάναμε πρόβες σε ένα μικρό υπόστεγο στο Φίμπσμπορο και το πνεύμα που περιβάλλει τους Bohs είναι κάτι που θεωρήσαμε τόσο ευπρόσδεκτο, όσο και μια δική μας πραγματική ανάγκη να περάσουμε κοινωνικά μηνύματα δράσης σε όλη την κοινότητα».

We're extremely proud to be a part of the new Bohs kit in conjunction with Focus Ireland as they are two organisations that we hold very close to our hearts. @bfcdublin @FocusIreland https://t.co/X8GITXdSGa pic.twitter.com/6GptJrKaTF