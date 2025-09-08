Η Εθνική έχει μόλις τρεις νίκες κόντρα στη Δανία και απόψε στοχεύει στην τέταρτη και πιο σημαντική.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται στις 21.45 την Δανία σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» με στόχο φυσικά τη δεύτερη νίκη στον όμιλο, ώστε να κάνει ενδεχομένως το μεγαλύτερο βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Η γαλανόλευκη θα συναντηθεί για 16η φορά με τη Δανία, αλλά θα είναι η 13η για επίσημο αγώνα, αφού έχουν γίνει και τρία φιλικά. Η Εθνική ομάδα μετράει μόλις 3 νίκες έναντι 8 των Βίκινγκς, ενώ 4 παιχνίδια δεν είχαν νικητή. Οι τρεις νίκες των Δανών μάλιστα ήταν σε ελληνικό έδαφος.

Ομως πιο επώδυνη ήταν μια ισοπαλία! Εκείνη η ισοπαλία τον Οκτώβριο του 1997, όταν η Εθνική σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ στάθηκε άτυχη, είχε απέναντί της κι έναν εκπληκτικό Πέτερ Σμάιχελ, τον πατέρα του σημερινού γκολκίπερ της Δανίας Κάσπερ Σμάιχελ. Εκείνο το παιχνίδι έμεινε στο 0-0 και η Εθνική δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία.

Η παράδοση της Εθνικής με τη Δανία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑΣ

11/2/09 Φιλικό Ελλάδα - Δανία 1-1

8/9/05 Προκριματικά Μουντιάλ Δανία - Ελλάδα 1-0

8/10/05 Προκριματικά Μουντιάλ Ελλάδα - Δανία 2-1

11/10/97 Προκριματικά Μουντιάλ Ελλάδα - Δανία 0-0

9/10/96 Προκριματικά Μουντιάλ Δανία - Ελλάδα 2-1



17/5/89 Προκριματικά Μουντιάλ Δανία - Ελλάδα 7-1

19/10/88 Προκριματικά Μουντιάλ Ελλάδα - Δανία 1-1

16/11/83 Προκριματικά Euro Ελλάδα - Δανία 0-2

27/4/83 Προκριματικά Euro Δανία - Ελλάδα 1-0

14/10/81 Προκριματικά Μουντιάλ Ελλάδα - Δανία 2-3

15/10/80 Προκριματικά Μουντιάλ Δανία - Ελλάδα 0-1

27/10/65 Προκριματικά Μουντιάλ Δανία - Ελλάδα 1-1

29/11/64 Προκριματικά Μουντιάλ Ελλάδα - Δανία 4-2

3/7/60 Φιλικό Δανία - Ελλάδα 7-2

62/12/59 Φιλικό Ελλάδα - Δανία 1-3