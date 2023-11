Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται πλέον η Ιρλανδία, καθώς ο Στίβεν Κένι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της.

Ο έμπειρος coach έκατσε στον πάγκο των Ιρλανδών για τελευταία φορά στην εντός έδρας φιλική ισοπαλία 1-1 με τη Νέα Ζηλανδία. Ο Κένι αποφάσισε να αποχωρήσει, λόγω της κριτικής που δέχτηκε από τον Τύπο της χώρας, για την πορεία της ομάδας του στα προκριματικά του Euro 2024.

«Η ομοσπονδία θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και όποια απόφαση πάρει θα τη σεβαστώ. Φυσικά και θέλω να παραμείνω, αλλά το ένστικτο μου λέει πως δε θα συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία ο 52χρονος τεχνικός.

Following a board meeting this evening, the FAI can confirm that Stephen Kenny will not continue in his role as manager of the senior men’s national team



“The Board and all at the FAI would like to sincerely thank Stephen and his staff for their hard work, professionalism and… pic.twitter.com/RX20yRDYWe