Ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν φαίνεται να... πτοείται και για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα έθεσε τους όρους του για τη συνέχεια της συνεργασίας του με την Εθνική Ελλάδας. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Σε μία συνεργασία πάντα υπάρχουν δύο πλευρές. Και πολλές φορές ούτε η μία έχει 100% δίκιο ή 100% άδικο, ούτε η άλλη. Στην περίπτωση του Γκουστάβο Πογιέτ ο έμπειρος τεχνικός επέλεξε ένα timing που δεν περίμενε κανείς για να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα που υπήρχε με τον βοηθό του. Η ΕΠΟ από την άλλη θεωρεί ότι έχει λειτουργήσει by the book σε όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτή τη συνεργασία και το team του Πογιέτ. Γι' αυτό απάντησε άμεσα, επίσης δημοσίως, στους ισχυρισμούς του έμπειρου κόουτς.

Μοιάζει πια δεδομένο ότι ο Πογιέτ θέτει τους δικούς του όρους για τη συνέχιση της συνεργασίας του (ή όχι) με την ΕΠΟ. Δεν μπορείς να του δώσεις άδικο για γήπεδα στα οποία προπονείται ή παίζει ενίοτε η Εθνική. Επί παραδείγματι το γήπεδο της Ριζούπολης, στο οποίο θα παίξει σήμερα η Εθνική Ελλάδας εναντίον της Νέας Ζηλανδίας δεν πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και αυτό δεν το επιβεβαιώνει μόνο η UEFA αλλά και η ίδια η ΕΠΟ.

Η Εθνική Ελλάδας καιρό τώρα αλλάζει τα προπονητήρια στα οποία προετοιμάζεται για τους αγώνες της. Είναι λογικό ένας τεχνικός να ζητά κάτι καλύτερο. Είναι λογικό ο Πογιέτ να θέλει ένα προπονητικό κέντρο αποκλειστικά της Εθνικής ή έστω έναν άψογο αγωνιστικό χώρο στα γήπεδα όπου γυμνάζονται οι παίκτες. Για να θυμηθούμε το τι είχε πει στο Gazzetta στη μεγάλη συνέντευξή του γι'αυτό το θέμα: «Πολύ σημαντικό. Στο παιχνίδι είναι 11 εναντίον 11 αλλά πριν από αυτό υπάρχει προετοιμασία. Ακούστε... Τώρα δεν ξέρω το τι θα συμβεί με την Αγγλία. Η Αγγλία είναι σε πολύ δύσκολη θέση μετά από το απογοητευτικό της αποτέλεσμα με την Ουγγαρία, θα υποβιβαστεί. Και εμείς ανεβαίνουμε. Και ίσως στο επόμενο Nations League παίξουμε ο ένας με τον άλλον. Έχετε δει το St. George's Park; Παίζουμε με τις ίδιες συνθήκες; Λοιπόν σιγά σιγά, δεν λέω να γίνει αύριο, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο να έχουμε κάτι καλύτερο. Ας γίνουμε καλύτεροι βήμα με βήμα. Ό,τι μπορούμε να το πετύχουμε. Διότι οι παίκτες θα λατρεύουν να πάνε σε ένα τέτοιο προπονητικό και να μένουν εκεί. Τα λέω σαν είναι να μείνω εδώ 10 χρόνια, όμως το κάνουν τώρα σε επίπεδο Ακαδημιών στην Αγγλία που βλέπουν την ποιότητα της πρώτης ομάδας και θέλουν να πάνε εκεί. Σου λέει 'δες τα αποδυτήρια, δες το γήπεδο' και ο παίκτης σου λέει 'θέλω να παίξω εκεί'.

Στην Αγγλία υπάρχει αυτή η απόκλιση σε θέματα ποιότητας από κάτω προς τα πάνω για να θέλει ο παίκτης να πάει στην πιο καλή ποιότητα. Ναι, είναι οικονομικό το θέμα. Μόλις έμαθα πως πήραμε χρήματα μετά από πολλά χρόνια (σε επίπεδο Εθνικής εννοεί, χρήματα που πήγαν στην Ομοσπονδία). Πήραμε χρήματα από την UEFA. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω να είμαι μέρος αυτής της διαδικασίας και να τα κάνουμε όλα σωστά. Θα μου αρέσει πολύ να βοηθήσω στο να αποκτήσουμε το δικό μας προπονητικό κέντρο, διότι θα είναι κάτι πολύ μεγάλο».

Προπονητικό κέντρο ε; Πολύ δυνατή λέξη. Ένα προπονητήριο και ένα γήπεδο που να ανήκει μόνο στην Εθνική. Αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό δεν έχει προχωρήσει στο τελικό ή το απαιτούμενο στάδιο. Άρα είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό.

Ο Πογιέτ είναι ένας προπονητής του «my way or the highway»