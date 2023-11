Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ, μετά την ασίστ του στο γκολ της ισοφάρισης της Βουλγαρίας κόντρα στην Ουγγαρία σκόραρε για το 2-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν για ακόμα μια φορά ο ποδοσφαιριστής που έκανε τη διαφορά σε αγώνα της Βουλγαρίας. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ δημιούργησε το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στην Ουγγαρία και ήταν ο σκόρερ της (προσωρινής) ανατροπής. Στο 77' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο αρχηγός των Βούλγαρων με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 2-1.

Ο 27χρονος winger μετράει 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε 44 εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα. Θυμίζουμε πως οι Βούλγαροι ισοφάρισαν στο 90+7' σε 2-2 και πήραν την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2024.

Bulgaria came back with Kiril Despodov's penalty goal. Last 10 minutes and the home team took the lead 2-1pic.twitter.com/qoDCazHkli