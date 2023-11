Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ έδωσε ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης της Βουλγαρίας κόντρα στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Euro 2024.

Την ώρα που στη Σόφια γίνεται χαμός έξω από το γήπεδο ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς η Βουλγαρία αντιμετώπισε την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Euro 2024. Στο 24ο λεπτό ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έστρωσε την μπάλα στον Ντέλεφ, ο οποίος με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ μετράει δέκα γκολ και οκτώ ασίστ σε 44 εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα.

Bulgaria equalized the score 1-1 with the goal of Spas Delev



Bulgaria 1-1 Hungarypic.twitter.com/HeAseeo8K1