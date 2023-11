Στην εθνική ανδρών της Αγγλίας κλήθηκε για πρώτη φορά ο Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι, με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να του δίνει τη θέση του τραυματία Τζέιμς Μάντισον.

Ένα 24ωρο όνειρο βιώνει ο Κόουλ Πάλμερ. Λίγες μόλις ώρες μετά το μεγάλο του παιχνίδι απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του, στην εθνική ανδρών της χώρας του.

Όπως γνωστοποίησε η αγγλική ομοσπονδία, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποφάσισε να αναπληρώσει το κενό του τραυματία Τζέιμς Μάντισον με την κλήση του Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι. Ο Άγγλος ομοσποδναικός τεχνικός αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον 21χρονο μεσεπιθετικό των «μπλε», ο οποίος έκρινε το μεγάλο ντέρμπι με την πρώην ομάδα του, ισοφαρίζοντας για την Τσέλσι στις καθυστερήσεις.

Τη φετινή σεζόν, ο Πάλμερ που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, μετράει έντεκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ.

