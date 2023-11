Με τον Κιλιάν Μπαπέ και όλα της τα αστέρια αναμένεται να παραταχθεί για την αναμέτρηση με την Ελλάδα η Γαλλία. Πρώτη κλήση για τον 17χρονο μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν, Ζαϊρέ Εμερί.

Με γεμάτο «οπλοστάσιο» αναμένεται να ταξιδέψει η Γαλλία για την αναμέτρηση με την εθνική Ελλάδος (21/11, στις 21:45), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Euro 2024.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν γνωστοποίησε τις κλήσεις του, έχοντας μέσα φυσικά όλα του τα δυνατά «χαρτιά», με τον Κιλιάν Μπαπέ να είναι αναμενόμενα το κεντρικό πρόσωπο της αποστολής. Είδηση αποτελεί και η κλήση του 17χρονου χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ζαϊρέ Εμερί, με τον Ντεσάν να τον επιβραβεύει για τους τρομερές εμφανίσεις του με τους Παριζιάνους φέτος, έχοντας κερδίσει επάξια τη φανέλα του βασικού από τον Λουίς Ενρίκε.

Εκτός έμειναν οι Τσουαμενί και Παβάρ, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς που θα τους αφήσουν εκτός μέχρι και τις αρχές του 2024.

17-year-old Warren Zaïre-Emery gets his first senior call-up to the French national team 🇫🇷 pic.twitter.com/KqfUlm8TKo