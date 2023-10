Που «κολλάει» ο Μπακασέτας με τους Μπαπέ, Φερνάντες και Ρόδρι

Ένα στατιστικό που φέρνει το όνομα του Τάσου Μπακασέτα, δίπλα σε εκείνα των Κιλιάν Μπαπέ, Μπρούνο Φερνάντες και Ρόδρι.

Μπορεί οι ελπίδες της Ελλάδας για πρόκριση στο Euro μέσα από τα προκριματικά να εξανεμίστηκαν μετά την ήττα από την Ολλανδία, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσει.

Ένας από αυτούς, είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Ο αρχηγός της ομάδας του Γκουστάβο Πογέτ έχει αποδείξει ότι είναι ο κατάλληλος για να στηριχτεί ο Ουρουγουανός, καθώς πέρα από τις ηγετικές ικανότητες που διαθέτει, είναι ένας μεσοεπιθετικός που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μιας αναμέτρησης με μια ενέργεια.

Αυτό αποδεικνύεται και από ένα πολύ αξιοσημείωτο στατιστικό. Ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ, βρίσκεται στην 10αδα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν συνεισφέρει σε περισσότερες τελικές ευκαιρίες στα προκριματικά του Euro της Γερμανίας.

Πιο αναλυτικά, το στατιστικό έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές που έχουν βάλει το... λιθαράκι τους για μια ευκαιρία. Είτε με κάποιο σουτ, είτε με κάποια τελική πάσα, είτε και με το ξεκίνημα μιας φάσης.

Ο Τάσος Μπακασέτας λοιπόν βρίσκεται στο νο8 της λίστας με 47 συμμετοχές σε τελικές ευκαιρίες, μετρώντας 19 σουτ, 9 πάσες, καθώς ήταν και 19 φορές αυτός που ξεκίνησε το build up της φάσης.

Ο Έλληνας αρχηγός βρίσκεται στη λίστα μαζί με ονόματα όπως οι Μπρούνο Φερνάντες, Κίλιαν Μπαπέ, Ρόδρι και Λούκα Μόντριτς, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

49 - Rodri Hernández 🇪🇸 has been involved in 49 open-play shot-ending sequences in Euro 2024 qualifying, a record surpassed by only five players at this stage. Leader. pic.twitter.com/iFuDCx6Q5B